Al Khelaifi, sobre el acuerdo Madrid-UEFA-EFC: "Si alguien dice que hoy Florentino Pérez ha 'perdido', es un estúpido"

El proyecto de la Superliga ya forma parte del pasado después de que la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid hayan alcanzado "un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes", tal y como comunicó el club blanco a primera hora de la tarde de este miércoles.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la EFC y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, desempeñó un papel clave para que las aguas volvieran a su cauce en pro del fútbol europeo y no dudó en mostrar su gratitud hacia Florentino Pérez, a quien le reconoció su trabajo por recuperar la estabilidad.

"Quiero dar las gracias a todos, a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA [...] Y, por supuesto, a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, es un visionario, alguien que siempre está tratando de impulsar las cosas, de mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha 'perdido', es un estúpido y no sabe absolutamente nada de fútbol", manifestó en una conversión mantenida con MARCA.

Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026

"Creo que hoy el presidente Pérez es una persona aún más grande y mejor, ya que ha llevado al Real Madrid a hacer lo que más beneficia al fútbol europeo. Muchas gracias, de verdad, y le agradezco que haya confiado en mí", se mostró orgulloso Nasser Al-Khelaïfi.

"Lo más importante aquí es que todos ganamos, nadie pierde. El fútbol gana, que es lo que todos queríamos, era el objetivo que todos nos habíamos marcado por el bien del fútbol y de sus aficionados", añadió el directivo catarí.

"Hoy gana la UEFA, gana el Madrid, gana la EFC (Asociación de Clubes Europeos que él preside) y lo más importante es que gana él. La guerra no nos llevaba a ninguna parte y ahora nadie pierde", garantizó.

En consenso entre ambas entidades

El entendimiento hecho público este miércoles cierra un capítulo y abre otro en el que el Real Madrid vuelve a alinearse formalmente con el ecosistema UEFA y con la estructura asociativa de los clubes, ahora bajo el paraguas de la European Football Clubs, heredera de la antigua ECA.

El giro llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que el sistema de autorizaciones previas de UEFA y FIFA era contrario al Derecho de la Competencia, al no estar sometido a criterios objetivos, transparentes y proporcionados.

Aquella sentencia fue leída en el Bernabéu como una victoria jurídica y dio aire a la Superliga reimpulsada por la gestora A22, que presentó un nuevo formato abierto con ascensos y descensos.

Sin embargo, el fallo no obligaba a la UEFA a aceptar cualquier competición alternativa ni blindaba la viabilidad económica de un torneo paralelo, lo que dejaba margen para una negociación política que se ha acabado imponiendo.

El contexto cambió definitivamente la semana pasada, cuando el Barcelona comunicó su salida del proyecto que había compartido con el Real Madrid y la Juventus desde la retirada en bloque de los clubes ingleses, italianos y del Atlético de Madrid en 2021.