La casa de Neymar (34) de 50 millones de euros en Dubái: ascensor para coches, piscina privada y playa artificial

Neymar Jr ha vuelto a romper todos los esquemas, pero esta vez lejos de los estadios. El astro brasileño, actualmente en las filas del Santos brasileño, protagonizó una de las operaciones inmobiliarias más sonadas de los últimos años al adquirir un impresionante ático en Dubái valorado en más de 50 millones de euros.

La propiedad se encuentra en el exclusivo complejo Bugatti Residences, el primer proyecto residencial en el mundo de la mítica marca francesa de hipercoches, situado en el corazón del distrito de Business Bay.

No se trata de un apartamento de lujo al uso. La vivienda de Neymar es una de las llamadas "Sky Mansions" (mansiones en el cielo) que coronan este rascacielos futurista de diseño aerodinámico.

Lo que hace única a esta propiedad, y lo que justifica su desorbitado precio, es una característica de ingeniería digna de una película de ciencia ficción: cuenta con un ascensor privado para coches que permite subir el vehículo directamente hasta el salón del ático.

Gracias a este sistema, el futbolista podrá aparcar sus deportivos de colección dentro de su propia casa, integrándolos como una pieza más de la decoración del garaje y disfrutando de ellos sin necesidad de bajar al comunitario.

Neymar Jr, durante un partido con Brasil. EFE

El ático está diseñado para ofrecer un nivel de exclusividad y privacidad absoluto. Además del garaje en las alturas, la vivienda dispone de una piscina privada en la terraza, desde donde se pueden contemplar unas vistas panorámicas inigualables del horizonte de Dubái, incluyendo el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

El diseño interior, inspirado en la elegancia de la Riviera Francesa, destaca por sus líneas curvas y fluidas, grandes ventanales de suelo a techo que inundan de luz cada estancia, y acabados de mármol y materiales nobles que evocan la estética de los coches Bugatti.

Pero los lujos de esta "mansión en el cielo" no terminan de puertas para adentro. El edificio ofrece a sus residentes una playa artificial privada inspirada en la Costa Azul, recreando la arena y el ambiente del Mediterráneo en pleno desierto.

A esto se suma un spa de clase mundial, gimnasio equipado con la última tecnología y servicios personalizados, club privado exclusivo para los propietarios y seguridad las 24 horas.

Todo el complejo está pensado para replicar el estilo de vida de los supermillonarios, combinando la intimidad de una villa privada con las comodidades de un hotel de siete estrellas.

La compra se formalizó a finales de 2024 en una ceremonia oficial en la que el propio Neymar firmó los documentos junto a los promotores del proyecto, Binghatti y Bugatti.

Para el brasileño, esta adquisición va más allá de un simple capricho; es una inversión estratégica en una de las ciudades más pujantes y lujosas del planeta, consolidando su estatus como uno de los deportistas con mayor patrimonio de la historia.

Con un precio de 50 millones de euros, un ascensor para subir el coche al salón y una playa privada a sus pies, la nueva casa de Neymar en Dubái redefine por completo el concepto de vivienda de lujo. Una propiedad extravagante, futurista y viral, hecha a la medida de una estrella que siempre ha sabido cómo acaparar los focos, tanto dentro como fuera del campo.