Sorteo de los play-offs de la Champions League 2025/26: cuándo es, cómo funciona y quién pasa a 1/8 de final

La Champions League vive su segundo año bajo el revolucionario formato de liga única con 36 equipos, y el viernes 30 de enero a las 12:00 horas (CET) se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon el sorteo que determinará los emparejamientos de los play-offs eliminatorios.

Dieciséis equipos disputarán ocho cruces a doble partido -ida el 17-18 de febrero y vuelta el 24-25 de febrero- para alcanzar los codiciados octavos de final, donde esperarán ocho clasificados directos. El nuevo sistema ha generado una fase de liga extremadamente competitiva.

Los equipos que terminen entre las posiciones 9 y 24 tras la última jornada del miércoles 28 de enero accederán a los play-offs, mientras que los situados del 25 al 36 quedarán directamente eliminados, sin opción de repesca a Europa League.

Los ocho primeros clasificados -que a falta de un partido son Arsenal, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea- evitarán esta ronda previa y avanzarán directamente a octavos.

Cómo funciona el sorteo de los play-offs

El mecanismo de emparejamiento está diseñado para premiar el rendimiento en la fase de liga. Los equipos clasificados entre los puestos 9 y 16 serán cabezas de serie y disfrutarán de la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

El sorteo agrupará a los equipos por parejas según su posición: los ubicados en los puestos 9-10 enfrentarán a los clasificados en 23-24; los del 11-12 medirán fuerzas con los del 21-22; los del 13-14 contra los del 19-20; y finalmente, los del 15-16 se cruzarán con los del 17-18.

El trofeo de la Champions League en Budapest, sede de la final de 2026 UEFA

Esta estructura garantiza que los equipos mejor posicionados tengan rivales teóricamente más débiles y la ventaja de resolver la eliminatoria en su estadio.

Sin embargo, el margen entre una posición y otra puede determinar enfrentamientos radicalmente distintos, lo que convierte la última jornada del miércoles en una batalla estratégica donde cada gol puede valer millones de euros.

Qué se juegan los equipos españoles

España tendrá representación destacada tanto en octavos como en play-offs. El Real Madrid tiene en su mano sellar el pase directo a la siguiente fase, evitando el riesgo de una eliminación prematura.

El Barcelona, actualmente en la novena posición, sería cabeza de serie en los play-offs y jugaría el partido de vuelta en el Camp Nou.

El Atlético de Madrid ocupa el puesto 12, también como cabeza de serie, mientras que el Athletic Club se sitúa en la posición 23, entre los no cabezas de serie, lo que implicaría jugar la vuelta fuera de casa.

El Villarreal, por su parte, quedó eliminado al concluir la fase de liga fuera de los 24 primeros puestos, despidiéndose de toda competición europea esta temporada.

La cuenta atrás

Tras la disputa de los play-offs, el sorteo de octavos de final se celebrará el viernes 27 de febrero. Los partidos de ida de octavos están programados para el 10-11 de marzo, con la vuelta el 17-18 de marzo.

El camino hacia la final de Budapest, prevista para el 30 de mayo en el Puskás Arena, comenzará a definirse en apenas cuatro días, cuando Nyon determine los duelos eliminatorios que marcarán el destino de los gigantes europeos.

El sorteo será retransmitido en directo y de forma gratuita a través de UEFA.com.