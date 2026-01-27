Adrián San Miguel (39), futbolista, sobre sus inversiones: "Muchos viven de la renta inmobiliaria, yo diversifico"

Adrián San Miguel lleva el Betis tatuado en el alma. Formado en la cantera verdiblanca y con más de 100 partidos oficiales con la elástica bética, el portero sevillano vivió entre 2013 y 2023 una década de aprendizaje que trascendió lo deportivo.

Su paso por el West Ham United y el Liverpool -donde ganó la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes- no solo pulió sus reflejos bajo los tres palos, sino que le abrió los ojos a una realidad que pocos futbolistas españoles afrontan a tiempo: la necesidad de invertir durante la carrera para asegurar el futuro.

En una entrevista publicada en febrero de 2025 en el podcast La Bolsa de Deporte de MAPFRE, Adrián desveló cómo el fútbol inglés transformó su mentalidad financiera.

"Sin ser ningún experto en finanzas ni en inversión, una vez que pisé tierras inglesas me di cuenta de que tenemos que empezar a invertir a mover lo que se estaba ganando", reconoció el guardameta, que entonces tenía 38 años y acababa de afianzarse como titular del Betis.

A diferencia de la mayoría de futbolistas españoles, que concentran su patrimonio en el sector inmobiliario, Adrián ha optado por un enfoque más diversificado.

Adrián San Miguel, durante un calentamiento con el Real Betis Europa Press

"Sé que quizás hay muchos compañeros que invierten tema inmobiliario porque quizás es lo más tangible y viven de esa renta y me parece fenomenal, cada uno está más cómodo donde quiere, pero sí que es verdad que a mí me gusta diversificar e involucrarme en muchas facetas de las que invierto", explicó durante la entrevista.

El portero aseguró estar "involucrado en muchos tipos de inversiones" y destacó que esta actividad le permite "conocer otra faceta del fútbol que no solo el día a día y ponerme los guantes y entrenar".

Entre sus proyectos empresariales figura Fútbol Club, una plataforma digital relacionada con el ecosistema deportivo que ha comenzado su expansión internacional.

"Estamos todos cerca aquí también por Sevilla y vamos conociendo cómo va avanzando todo. Es un proyecto bonito, es una plataforma modesta pero que va creciendo cada vez más. Estamos ahora también a punto de entrar en diferentes países, ya se ha entrado también en Portugal", detalló.

La transformación de Adrián como inversor comenzó en 2013, cuando fichó por el West Ham United procedente del Real Betis en una operación que marcó un punto de inflexión en su vida.

"Fue una decisión acertada creo yo en lo personal, lo profesional, lo deportivo en todos los aspectos. Pero en ese momento fue muy complicado porque salí de casa, salí de tu zona de confort, dejar a tu familia, tus amigos, el club de tus amores", recordó en el podcast.

Durante aquellos años londinenses y posteriormente en Liverpool -donde fue suplente de Alisson pero clave en varios títulos-, el portero descubrió que el entorno anglosajón aborda las finanzas personales con una mentalidad más proactiva.

"Como que a veces no se habla de lo que invierte uno, cada uno dónde ha metido tu dinero, otros hablan pues quizás, bueno, no sé dónde meterlo, temas inmobiliarios...", reflexionó, aludiendo a la falta de cultura financiera en el fútbol español.

IAdrián también destacó la importancia de monetizar la imagen personal, citando como ejemplo a Joaquín Sánchez, su excompañero en el Betis: "Tú puedes tener tus propias inversiones, pero él como persona física, como Joaquín Sánchez, es la mejor inversión. Muchas veces se combinan las dos cosas".

Con 39 años cumplidos y en el tramo final de su carrera, el guardameta demuestra que volver a casa no significa renunciar a la ambición empresarial.