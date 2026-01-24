Rubén Semedo, exjugador del Villarreal, acusado de violencia machista: "Me tapó la boca y me impidió respirar y pedir ayuda"

Rubén Semedo parece haber vuelto a las andadas. El central portugués fue acusado de violencia doméstica después de que una mujer identificada como 'Pássaro Negro' compartiera en redes sociales un relato de presunto maltrato.

En sus vídeos de Instagram, la denunciante describió un episodio de violencia física y amenazas ocurrido en el domicilio del futbolista.

"Perdí mis hermosos y maravillosos collares; él me los arrancó", aseguró. Según su versión, Semedo la invitó a su casa y, al llegar, encontró a varias personas en el interior, siendo ella la única mujer. "Ahora dime qué quería. No lo sé, pero no consiguió lo que quería", afirmó.

Semedo entra en los juzgados.

La mujer también aseguró haber sido víctima de agresiones físicas. "Estas marcas aquí, que incluso duelen, son de él apretándome la cara, impidiéndome respirar, gritar, pedir ayuda", advierte.

Además, relató que intentó abandonar la vivienda y fue amenazada. "Dijo que quería llevarme abajo, que quería encerrarme allí, que quería obligarme a borrar el vídeo", describió.

El relato de la denunciante

El testimonio incluye advertencias dirigidas a otras mujeres. "Abro la puerta y hay cinco hombres. Y pienso, '¿Y dónde está?'... Inmediatamente pensé que era extraño. Me sentí mal y les escribí a mis amigas".

También detalló la sensación de miedo y encierro que experimentó. "Lo que más me dolía era no poder respirar. Me dolía estar atrapada contra una pared con uno, dos, tres, cuatro y cinco hombres rodeándome", comentó Pássaro Negro.

La denunciante explicó que decidió hacer público lo ocurrido como advertencia. "No lo estoy exponiendo porque sea famoso, lo estoy haciendo porque nosotras, las mujeres, queremos ser felices y debemos cuidarnos".

También mandó un mensaje directo a Semedo: "Recibirás tu merecido. Un día, tu hija sentirá lo mismo que yo. Y no te gustará". Las publicaciones se difundieron pocas horas después del partido entre Casa Pia y AVS (3-3), en el que Semedo fue titular y jugó los 90 minutos.

Por el momento, no hay sentencia judicial, y los hechos se consideran acusaciones que están siendo investigadas, según informan medios portugueses. Se mantiene la presunción de inocencia.

La trayectoria de Rubén Semedo, que despuntó en las categorías inferiores de Portugal, sufrió un duro golpe en febrero de 2018. En ese momento, mientras jugaba en el Villarreal, fue detenido y encarcelado en Valencia por un presunto secuestro y agresión, enfrentándose a cargos como tentativa de homicidio, lesiones y detención ilegal.

Tras pasar 142 días en prisión y salir tras pagar una fianza de 30.000 euros, Semedo comenzó a reconstruir su carrera deportiva, pasando por clubes como Huesca, Rio Ave, Olympiacos y Oporto, hasta llegar en 2022 a Catar.

El futbolista atribuyó parte de sus problemas a las malas compañías y a la vida nocturna que encontró tras llegar a Villarreal.

Según sus palabras, buscaba "escapadas" y rodearse de gente de ciertos ambientes, sin saber distinguir entre quienes le convenían y quienes le perjudicaban, una experiencia que reconoce como un error que afectó tanto su vida personal como profesional.