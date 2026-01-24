Mbappé vale más que tres puntos en la victoria del Real Madrid ante el Villarreal para trasladar la presión al Barça

El doblete del francés en la segunda parte permite al conjunto blanco dormir como nuevo líder de La Liga a la espera del partido de los azulgranas.

Villarreal

Real Madrid

Suma y sigue. El Real Madrid sumó ante el Villarreal la quinta victoria consecutiva en Liga que le permite dormir en lo más alto de la clasificación -a la espera de lo que haga el Barça el domingo ante el Oviedo-. [Narración y estadísticas del partido: Villarreal 0-2 Real Madrid].

La visita a La Cerámica se antojaba como el partido más complicado para el Real Madrid desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo y no fue para menos. Ambos equipos brindaron un espectáculo con muchas ocasiones y un ritmo de juego muy alto. A la primera parte solo le faltaron los goles, aunque se hicieron de rogar, estos llegaron en los segundos 45 minutos.

De hecho, tras el paso por los vestuarios Mbappé apenas tardó 120 segundos en romper el empate. El francés aprovechó el mal despeje de Pape Gueye a un centro de Vinicius que dejó un balón muerto dentro del área, cerca de la pequeña, para batir a Luiz Júnior.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé ante el Villarreal. EFE

Como si de un partido de tenis se tratase con el espectador mirando de un lado al otro lado de la pista cómo golpea el tenista la raqueta, los futbolistas del Villarreal y Real Madrid jugaron un partido de ida y vuelta.

En cuestión de segundos, el balón pasaba de estar en el área defendida por Luiz Júnior a la de Courtois. Era un intercambio de llegadas constantes con dos equipos buscándose en cada acción.

Un duelo muy táctico

Ante este escenario, el conjunto blanco sabía que la victoria debía trabajarse con mucho esfuerzo y también con paciencia. El planteamiento de Marcelino impidió ver a Mbappé -quien solo tuvo dos ocasiones en la primera parte-, Bellingham y Vinicius, a pesar del esfuerzo de estos por aparecer.

Arda Güler emergió como la brújula de un equipo que estuvo partido en defensa y en ataque. El turco tuvo el primer gol en sus botas con un zurdazo al palo corto que atrapó Luis Júnior en dos tiempos.

Con escuadra y cartabón puso balones peligrosos al área que conseguía despejar una y otra vez la zaga del submarino amarillo antes de encontrar al receptor. El Villarreal tenía neutralizado al Real Madrid.

Vinicius encara a Buchanan durante el partido. Reuters

Sin embargo, los de Arbeloa también hicieron lo propio con su rival. Los de Marcelino acumularon muchos efectivos sobre la banda de Valverde con un Alberto Moleiro muy incisivo encarando con frecuencia al charrúa, pero Güler ayudó en las labores defensivas.

Lo intentó el Villarreal por medio de Mikautadze, aunque su disparo se marchó muy desviado. Entre tanto, tuvieron que lamentar la lesión de Juan Foyth, quien se lesionó en el ecuador de la primera parte,

La ocasión más clara la tuvo Pape Gueye en el añadido de la primera parte con un disparo con rosca desde la frontal que engañó a algunos aficionados presentes en las gradas que ya cantaban el gol. Sin embargo, el balón pasó muy cerca del palo.

Antes, Vinicius se sacó un zurdazo cruzado, casi a la media vuelta, que se marchó lamiendo la cepa del palo. El brasileño pasó del lamento a la desesperación en cuestión de unos pocos minutos después de que Soto Grado señalara una falta por haber empujado a Pau Navarro en el inicio de una jugada en la que él se marchaba completamente solo frente a Luiz Júnior.

Una gran lectura del partido

Mbappé, discreto durante los primeros 45 minutos, apenas necesitó dos para abrir el marcador en la segunda parte. Sin embargo, ese gol no cambió el guion del partido en absoluto.

Mientras el Madrid intentó ir a por el 0-2 fruto de la inercia, el Villarreal tuvo en las botas de Gerard Moreno la ocasión más clara del partido para empatar el marcador. En una jugada ensayada, Parejo puso un balón al corazón del área donde el delantero español remató sin oposición tras haber dejado atrás a Güler.

Su zurdazo, en el punto de penalti y libre de marca, se fue rozando el travesaño de la portería de Thibaut Courtois. Siguió el Madrid merodeando la portería del submarino amarillo, aunque ya no con tanto ahínco; los de Arbeloa optaron por aplicarse mucho en defensa y hacer un gran trabajo físico sin balón.

El Villarreal se adueñó del mismo, pero el cansancio hacía mella en las piernas de los futbolistas y las jugadas ya no se elaboraban con tanta fluidez y creatividad como en la primera parte.

Con más corazón que cabeza los de Marcelino se volcaron en busca del empate, pero los jugadores del Real Madrid se habían puesto el mono de trabajo en defensa y se mostraron infranqueables.

Mbappé transforma a lo 'Panenka' el penalti realizado por Pedraza. EFE

Ya en el añadido, una entrada a destiempo de Pedraza sobre Mbappé dentro del área terminó por sentenciar el partido. El francés ejecutó el penalti a lo 'Panenka' y dejó al Real Madrid en lo más alto de la clasificación.

Con esta victoria, los de Álvaro Arbeloa son los nuevos líderes de La Liga a la espera de lo que haga el domingo el Barça ante el Real Oviedo. La presión está sobre el tejado de los azulgranas tras el renacer de este Madrid.