El Barça se impone en la final al Real Madrid y revalida el título de la Supercopa de España

Las jugadoras del Barça celebran el gol de Esmee Brugts contra el Real Madrid. EFE

Esmee Brugts en la primera parte y Alexia Putellas en el descuento, derribaron el muro de Misa Rodríguez para levantar el primero trofeo de la temporada (2-0).

El Barça es el campeón de la Supercopa de España también en la sección femenina. El conjunto azulgrana se impuso a un combativo Real Madrid en Castalia para defender, por quinto año consecutivo, un título con el que tiene un idilio especial -ya lo ha ganado seis veces-.

A pesar de ser de la victoria, lo cierto es que posiblemente este fue el Clásico más disputado hasta la fecha, resuelto en esta ocasión con un gol a balón parado y otro de penalti en tiempo de añadido.

Desde el pitido inicial, ambos conjuntos mostraron sus intenciones. El Barcelona, dueño del balón, buscó abrir espacios en la defensa rival, mientras que la velocidad de Pajor fue la principal amenaza para la zaga blanca.

Siguen haciendo historia y cosechando títulos.



Alexia Putellas levanta junto a Marta Torrejón la sexta #SupercopaDeEspaña de la historia del Barcelona.

El Real Madrid, firme en defensa, apostó por rápidas transiciones a través de Caicedo y de una Athenea que complicó constantemente a Batlle y Brugts gracias a su versatilidad.

Tras superarse el ecuador de la primera mitad, el estadio contuvo la respiración ante un disparo teledirigido de Vicky desde la medialuna, respondido con una gran intervención de Misa.

De ese córner nació el primer gol del encuentro: Mapi puso el balón con precisión y Brugts lo cabeceó al fondo de la red.

¡¡¡Goool de Esmee Brugts para el Barça!!!



Se adelanta 1-0 el @FCBfemeni al Real Madrid en una final muy igualada de la #SupercopaIberdrola



🎙️ @AliciaArevalo29 y Marta Corredera



🔴 En DIRECTO ahora en @la2_tve y @RTVEplay https://t.co/XLh8v7ahV1 pic.twitter.com/ByrjEePJ4q — Teledeporte (@teledeporte) January 24, 2026

El Real Madrid reaccionó con solvencia, sin ceder terreno y buscando el empate. Quesada recurrió al VAR para revisar una posible expulsión de Graham por derribar a Caicedo en el borde del área, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

Ya en el tiempo añadido, Däbritz estrelló un potente derechazo en el larguero, evidenciando el empuje visitante.

La defensa del título

En la segunda mitad no hubo cambios en los onces, pero sí en la actitud. El conjunto blanco asumió mayores riesgos y generó peligro con centros laterales de Yasmim y Eva Navarro, un disparo potente de Athenea y los constantes sprints de Caicedo.

El Barcelona respondió con oportunidades claras, incluida una doble ocasión: un mano a mano de Pajor que Misa resolvió y el posterior remate de Graham al travesaño.

Besando el escudo de 'su' Barcelona.

Desatando la alegría de todo el banquillo.



¡Alexia Putellas sentencia esta final de la #SupercopaFemenina desde el punto de penalti!



➡️ https://t.co/C74tbYKwq7 pic.twitter.com/BPchjYyluv — Teledeporte (@teledeporte) January 24, 2026

La portera canaria mantuvo a su equipo con vida. Blocó un disparo desde la frontal de Pina, detuvo un remate a bocajarro de Vicky y volvió a imponerse en otro mano a mano con Pajor a diez minutos del final, ante la ovación de todo el estadio.

Los cambios del Real Madrid y la chispa de Caicedo no lograron materializar el empuje necesario. En el último minuto, un penalti por falta de Sheila sobre Pajor permitió a Alexia sellar el triunfo desde los once metros, cerrando así un duelo vibrante.

Ficha técnica del partido:

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts (Aïcha, m.72); Vicky López (Salma, m.72), Patri Guijarro, Alexia; Graham Hansen (Serrajordi, m.59), Ewa Pajor y Claudia Pina (Sydney, m.84).

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim (Shei García, m.68); Angeldahl (Toletti, m.68), Däbritz; Weir (Bruunm m.83); Linda Caicedo, Athenea (Comendador, m.83); Feller (Keukelaar, m.68).

Goles: 1-0, m.28: Brugts. 2-0, m.94: Alexia (p).

Árbitra: Eugenia Gil Soriano (Comité gallego). Amonestó a Lakrar (m.97) y Eva Navarro (m.100) por parte de las madridistas.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa disputado en el Estadio de Castalia ante 12.593 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).