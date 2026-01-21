Nacho Monreal (39), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Nos compraron la empresa por 1 €. Me sentí engañado y robado"

Hace tres años Nacho Monreal colgó las botas, se retiró del fútbol. A los 36 años dijo adiós a los terrenos de juego debido a sus molestias en la rodilla, después de una brillante trayectoria en Osasuna, Málaga, Arsenal y Real Sociedad.

Aunque todavía lo siguió de cerca, el navarro tomó cierta distancia con el balón. Lo hizo a través de la televisión, donde acudió habitualmente como comentarista al plató de Movistar, y también desde la agencia de representantes Global Ases.

Entre sus nuevas inquietudes figuró el mundo de la inversión. En una entrevista concedida a Fulanos Bastardos, además de repasar su carrera deportiva, se detuvo en su forma de invertir en bolsa, en las criptomonedas y en la vida después del fútbol.

Durante la entrevista, Nacho Monreal recordó cómo fueron sus inicios en un Osasuna histórico: "Yo era una persona de pueblo y muy tímida, todos los inicios me han costado siempre. Me costó subir al primer equipo, en el Promesas destacaba pero te venían a ver 200-300 personas", comenzó.

"No tenía ningún tipo de repercusión, no te conocía nadie de Pamplona, pero cuando pasas al primer equipo juegas en El Sadar y te ven unas 15.000 personas. Cada vez que sales a la calle te sientes observado y en ese sentido a mí me costó mucho", desveló sobre sus inicios.

Nacho Monreal, durante un partido con Osasuna ante el Getafe.

Asimismo, rememoró que en su primera temporada, la 2006-2007, Osasuna disputó 60 partidos. "Yo debuto en la previa de Champions contra el Hamburgo con el Cuco Ziganda, perdimos esa eliminatoria. Fue una temporada con muchos partidos, jugamos sesenta", recordó.

"Yo jugué 19 y Corrales, que era el titular, 41. Mirando los números, para ser mi primera temporada, no estuvo mal, pero a nivel de rendimiento fue mi peor año. Física y futbolísticamente estaba preparado, pero mentalmente no lo estaba para Primera y eso es lo que marcó mi rendimiento", relató el exjugador navarro.

Tras su retirada, reconoció que la bolsa y las inversiones se convirtieron en una de sus grandes pasiones. De hecho, señaló que en sus últimos años como futbolista estuvo más pendiente de la bolsa que del fútbol. "Siempre me han gustado los números, el dinero", dijo.

Su afición por la inversión

En relación con el dinero y los contratos en el fútbol, explicó que cuando firmó por el Arsenal no supo ni cuánto iba a cobrar en Londres. "Me monto en el avión destino a Londres sin saber lo que iba a ganar en el Arsenal, me subí sin saber lo que iba a cobrar. Al aterrizar llamé a mi representante para saberlo. No me tenían que venderme ningún proyecto, era el Arsenal", reconoció.

Más allá de las inversiones exitosas, el navarro puso el foco en aquellas que no salieron bien y citó como ejemplo la primera inversión que realizó en su vida, cuando aún era futbolista de Osasuna.

"Tengo 20-21 años, subo al primer equipo y empiezo a ganar dinero y no tenía ni idea. Era tímido, tonto, no tenía estudios y me ofrecieron, junto a varios jugadores de Osasuna, entrar en una bodega", comenzó relatando.

"Ellos tenían las fincas y las viñas pero no teníamos una bodega propia. Metimos pasta para construir nuestra propia bodega. Yo di un dinero, nos estábamos apalancando con el banco, eso lo desconocía, y yo pensaba que solo estaba invirtiendo lo que estaba poniendo, pero realmente detrás había un préstamo con el banco bastante potente", añadió.

"El proyecto no funcionó porque el marketing no fue el correcto y terminamos a punto de quebrar. Teníamos buenos vinos, pero no los vendíamos. Teníamos una deuda importante y una distribuidora nos compró la empresa: el 51% a cambio de 1 euro. Ellos asumían el crédito del banco. Esa fue mi primera inversión y aprendí de ella, todas las inversiones te sirven para aprender".

Por último, señaló que en varias de las inversiones que realizó fue engañado, estafado y robado. "Eran cantidades importantes para las personas en general, pero pellizcos en mi caso pero te enseñan a estar más vivo y despierto", concluyó.