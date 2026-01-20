Eden Hazard (35), exfutbolista, sobre sus problemas de peso: "Cada verano engordaba 4 o 5 kilos. Ya daba mucho 10 meses"

Eden Hazard lleva más de dos años retirado, pero su figura sigue generando debate. Esta vez es el propio belga quien ha desnudado el gran punto débil de su carrera: la relación con la comida, la báscula y la disciplina fuera del césped.

En varias entrevistas concedidas tras colgar las botas, el exjugador de Chelsea y Real Madrid ha admitido que en sus vacaciones veraniegas aumentaba varios kilos y que nunca tuvo intención de vivir como un maniático del físico.

Hazard explicó que cada temporada terminaba exhausto y que concebía el verano como un periodo de desconexión absoluta: barbacoas, buen comer, alcohol y cero carreras programadas. En ese contexto, reconoce que al volver al trabajo lo hacía con un sobrepeso recurrente de unos cuatro o cinco kilos, un margen que en el fútbol de élite es suficiente para marcar la diferencia entre dominar y sufrir.

Lejos de escudarse, el belga asume que su estilo de vida no encajaba con el molde del profesional obsesivo. Se define como un "bon vivant", alguien que disfruta de la mesa, de las reuniones con amigos y de brindar, y admite que nunca le atrajo la idea de prolongar su carrera a base de una estricta vigilancia nutricional.

Llega incluso a relativizar el papel de la dietética moderna, a la que resta importancia salvo para quienes aspiran a jugar más allá de los 40 años. Él, dice, sabía que no iba a pertenecer a ese grupo.

Eden Hazard, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Su paso por el Real Madrid quedó marcado por las lesiones, los problemas de peso y una imagen lejos de la que ofreció en Londres. Hoy, con distancia, Hazard no se esconde: relata que cada pretemporada en España arrancaba por detrás del resto en condición física y que esa realidad, sumada a los golpes y a la falta de continuidad, le impidió justificar el enorme traspaso que le llevó al Santiago Bernabéu.

En paralelo, reivindica que siempre dio todo cuando estaba en forma, pero que no estaba dispuesto a sacrificarse fuera del campo al nivel de otros iconos de su generación.

Su afición por la cerveza se ha convertido casi en marca personal. En una charla con John Obi Mikel, publicada en 2024, el exinternacional belga reconoce que, como muchos compatriotas, disfruta especialmente de esa bebida y que solía permitirse alguna después de los partidos.

No lo presenta como exceso, sino como parte de una forma de vivir el fútbol menos ascética de lo que exige el estándar actual.

Ya retirado, Hazard se ha instalado en una rutina centrada en su familia y en el crecimiento futbolístico de sus hijos, que juegan en la cantera del Rayo Majadahonda. Pasa horas en la grada como padre, sigue grandes eventos como el Tour de Francia desde el sofá y acepta sin dramatismos que su carrera quizá habría sido más larga y dominante con otra mentalidad.

Pero sus propias palabras sobre esos "cuatro o cinco kilos" de más cada verano confirman que el mayor rival de su talento nunca estuvo enfrente.