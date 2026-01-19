Aitor Karanka, convencido del favoritismo de España en el Mundial: "Aquí se olvidan los Clásicos. El grupo es fantástico"

Aitor Karanka (Vitoria, 18-9-1973) es una de las voces más autorizadas para examinar en qué momento se encuentra la Selección a falta de dos meses para jugarse la final de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA -más conocida como la Finalissima- y a seis del Mundial.

Su cargo de director técnico de desarrollo de la selección absoluta masculina le permite conocer de primera mano cómo trabaja el staff de Luis de la Fuente, con quien él está muy unido en el día a día.

Además, como observador técnico de UEFA desde 2020, analiza partidos de competiciones europeas para la RFEF y aporta su experiencia en el desarrollo táctico.

Aitor Karanka, en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

En la Ciudad del Fútbol de La Rozas, Karanka ha atendido a EL ESPAÑOL para situar el momento histórico en el que se encuentra una generación de jugadores que tienen la oportunidad de volver a sellar una época dorada en el fútbol español como ya se produjo entre 2008 y 2012.

El reto es mayúsculo para un grupo de futbolistas que han conseguido volver a ilusionar a todo un país y situarse como una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial bajo la dirección de Luis de la Fuente. No obstante, no es el único desafío y aún queda trabajo por hacer.

En el horizonte también se vislumbra la Copa del Mundo de 2030 donde España lucha contra Portugal y Marruecos -sobre todo este último- para albergar la sede de la final.

Con su pasado como futbolista y segundo entrenador del Real Madrid, Aitor Karanka también ofreció su visión sobre la destitución de Xabi Alonso y el posterior nombramiento de Álvaro Arbeloa, a quienes él conoce a la perfección.

Aitor Karanka, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Ha pasado de los banquillos a ser el director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina. ¿Cuál es su cargo dentro de la Federación?, ¿cómo es su día a día?

Mis funciones son ayudar en todo lo que pueda a ese cuerpo técnico, al seleccionador y a los jugadores para que sigan haciéndolo tan bien. Yo he sido entrenador y muchas veces ves que el entrenador está cargado de muchas cosas. Intento quitarle esas tareas para que él se centre en lo principal: seleccionar, entrenar y analizar a los rivales.

Luego también, con las categorías inferiores, es un trabajo de metodología, de perfiles de jugadores, estar en contacto con los seleccionadores, seguir a las selecciones... Siempre en contacto con Manu Fernández, que es el coordinador.

Y aparte, llevo las relaciones institucionales con la Federación, con la RFEF, con los clubes... Sigo siendo observador de la UEFA y hago cosas con la FIFA, así que la verdad es que no me aburro.

¿De qué forma le permite ser observador de la UEFA analizar algo que pueda trasladar a la Selección?

Lo he dicho siempre, incluso cuando estaba entrenando o en los periodos en los que no entrenaba: estar ahí es un privilegio. Es un grupo donde están Roberto Martínez, Rafa Benítez, Southgate, Capello... Hay un montón de grandísimos entrenadores y pertenecer a ese grupo es un aprendizaje continuo.

Ves partidos del máximo nivel. Analizas, estás a la última tendencia de lo que se lleva en el fútbol de mejor nivel y siempre viene bien para lo que se pueda necesitar aquí.

Aitor Karanka, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Sara Fernández

En esa función, ¿podría ser también un ojeador?

Es muy complicado que yo le diga a Luis un nombre que no tengan controlado ellos ya. Muchas veces el trabajo del seleccionador parece que son cinco o seis partidos al año, pero ellos están aquí todos los días; son los primeros en llegar y los últimos en irse.

El reflejo de la Selección en el campo es el reflejo de su trabajo. Tienen un montón de jugadores a los que siguen, incluso de categorías inferiores. Es difícil decirles un nombre que no tengan ya en el radar.

¿Cómo es su relación con Luis de la Fuente?

Buenísima. Ya cuando éramos jóvenes compartimos vestuario en Bilbao en algún partido, así que nos conocemos de hace mucho tiempo. Mi función aquí quedó clara desde el principio: ayudarle a él y a su cuerpo técnico. Llevamos siete meses y la relación profesional cada día es mejor. Están haciendo un trabajo espectacular y yo intento quitarles todo lo que les pueda restar tiempo de lo suyo.

Centrándonos ya en clave mundialista, ¿cómo va a llegar España?

No es que lo diga yo, lo dicen todos los medios y seleccionadores: España es una de las favoritas, si no la gran favorita. Después de siete meses aquí, veo que Luis y sus jugadores se han merecido llegar en estas condiciones por la naturalidad con la que van llegando las victorias.

Luis conoce a los jugadores desde que eran pequeños y los jugadores lo conocen a él. Eso refuerza que, si son muy buenos dentro del campo, es porque fuera son un grupo espectacular.

¿Se ha reforzado ese pensamiento de que España es candidata?

Sí, porque los números están ahí. Después de 15 años, la FIFA vuelve a ponerte en el número uno del ranking. No solo es la selección, es toda la Federación: el departamento de viajes, de marketing... todos están al nivel de ese puesto número uno.

Aitor Karanka, junto con Rafael Louzán y Luis de la Fuente en su presentación como director técnico. RFEF

Ese cartel de favorita, ¿cree que puede llegar a jugar en contra?

Lo que más me ha sorprendido estos meses es que, aunque desde fuera se piense eso, dentro del vestuario no se habla de ser favoritos. Se gana un partido y ya se está pensando en el siguiente. Si le das más importancia al cartel que a la normalidad de hacer las cosas bien, te equivocas. Luis y los jugadores tienen esa naturalidad que les lleva a conseguir lo que están consiguiendo.

El 27 de marzo se celebra la Finalissima ante Argentina, siendo la primera vez que la vaya a disputar España. ¿Cómo se prepara ese partido?

Con muchísimas ganas. Desde que se habló de la posibilidad, Luis estaba encantado. Es de los partidos que gusta jugar a todo el mundo: campeona del mundo y de América contra campeona de Europa. Jugadores como Messi o Lamine... La preparación es la misma, con esa naturalidad y seriedad con la que se preparó contra Turquía o Georgia.

Si España lograr el Mundial, ¿se podría hablar de una segunda época dorada o ya estamos en ella?

Aquella época (2008-2012) fue espectacular; tres títulos seguidos con una generación fantástica. Ahora estamos en el camino. Somos un país de 'poca memoria', sobre todo con el fútbol, y los mundiales posteriores a 2010 nos devolvieron a la realidad. Ahora se está recuperando aquello y, desde la normalidad, seguro que esta selección va a hacer un papel fantástico que será recordado.

Le voy a dar tres fechas: 24 de mayo (última jornada de Liga), 30 de mayo (final de la Champions) y 11 de junio (comienzo del Mundial). ¿Cuál es la hoja de ruta de la Selección en cuanto al físico de los jugadores?

Lo que prima en la Federación, desde la absoluta hasta la Sub-14, es cuidar a los jugadores. Nunca se va a correr un riesgo con nadie. Los clubes nos dan las gracias por el trato. El estado físico de nuestros jugadores será similar al de las demás selecciones.

Estamos pendientes de quién llega a la final de la Champions y quién no. Habrá una concentración aquí, un partido en España antes de salir a Estados Unidos y luego ya ir preparados al Mundial.

Aitor Karanka, durante su entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Sara Fernández

¿Tiene solución el incremento de las lesiones en los últimos años?

No es casualidad: cuantos más partidos hay, más lesiones hay. Y no solo musculares, sino de rodilla. Es un tema de calendarios. Hemos tenido reuniones sobre esto para buscar más tiempo de descanso. Al jugador siempre le gusta jugar, pero un descanso importante entre temporada y pretemporada estaría bien. Aquí el cuerpo técnico dosifica y mira todo para que el jugador llegue lo mejor posible al primer partido del Mundial.

¿Le preocupa el estado de forma de Nico Williams tras sus problemas en el pubis?

La temporada es larga. Nico empezó con problemas, pero parece que va a más. Esperamos que tanto él como Lamine, Pedri y todos lleguen en su mejor momento para demostrar lo buenos que son.

Hablemos de Lamine Yamal. Estamos ante una estrella a sus 18 años, ¿le puede afectar la presión en el Mundial siendo un jugador tan joven?

Como observador técnico de la UEFA, en la pasada Eurocopa y en la final de la Champions, Lamine siempre está entre los mejores. Un chico de 18 años nominado a mejor jugador joven demuestra que la presión la lleva con total naturalidad. Convive con ella al nivel de los grandes jugadores. Todos pensamos que si alguien puede ganar el Balón de Oro pronto, es él.

Más allá de lo deportivo, se percibe que esta selección es como una familia. ¿Teme que los roces de los últimos Clásicos entre Carvajal y Lamine o Lamine con Huijsen puedan resquebrajar esa armonía?

Para nada. Cuando los ves llegar, los abrazos que se dan, las conversaciones después de las comidas... Luis ha conseguido un equipo espectacular dentro y fuera del campo. Se ven una vez al mes, pero la relación es de equipo. Independientemente de lo que pase en sus clubes, cuando vienen aquí el objetivo es el mismo: la selección española.

Aitor Karanka, en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Sobre el debate de la portería, ¿cómo se gestionan los méritos de Joan García, quien aún no ha recibido la llamada del seleccionador?

El momento de Joan es muy bueno. David (Raya) está en Inglaterra y cuesta más seguirle, pero Luis y Miguel Ángel España tienen 5 o 6 porteros de nivel mundial. Elegirán a los tres mejores con la misma tranquilidad con la que eligen a los centrales o delanteros. Bendito problema tener ese quebradero de cabeza en todos los puestos porque todos están al mejor nivel.

Mirando al Mundial de 2030, la gran duda es dónde se disputará la final: si en el Bernabéu o si la apuesta de Marruecos convencerá a la FIFA. ¿Confía en que se juegue en nuestro territorio?

Pensar a cinco años queda lejos teniendo un Mundial tan ilusionante ahora. Pero estoy seguro de que tanto la Federación como el Madrid, los clubes y los ayuntamientos darán la imagen que tenemos que dar de España. Cada uno hará lo mejor posible y esperemos que la final sea aquí. No me he parado a pensar si sería una decepción si no nos la dan, porque tenemos mucho por delante ahora.

El pasado lunes el Real Madrid anunció a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. Otro entrenador español en la élite. ¿Qué le dice esto del trabajo que se hace en la Federación?

Es un ejemplo más. Xabi, Arteta, Guardiola, Iraola, Emery, Lopetegui, Luis Enrique... El entrenador español es de los más demandados del mundo, no solo a nivel profesional sino de formación. Los cursos de la Federación son pioneros y de los mejores del mundo, y el reflejo es el éxito en el campo.

En clave Real Madrid, ¿Arbeloa puede unir al vestuario con su nuevo cuerpo técnico tras la destitución de Xabi Alonso?

Si un club como el Madrid toma la decisión de cambiar un entrenador como Xabi por otro como Álvaro que conoce la casa, es porque tiene toda la información. Si han puesto a Álvaro ahí es porque consideran que está capacitado para salir del momento que atraviesan ahora.

¿Le faltó al Real Madrid paciencia con Xabi Alonso? ¿Le sorprendió su destitución?

Lo dije antes de lo que pasó con Xabi y ya no solo en Madrid, yo como entrenador lo he vivido. Lo que un entrenador quiere es que por lo menos le den tiempo para trabajar y ver que es capaz de realizar el trabajo. El fútbol cada vez va más rápido y eso sí que no ha cambiado, desde hace muchos años al que cambian cuando las cosas no van bien es al entrenador.

Le formulo la última, ¿su carrera en los banquillos está apartada o tiene la apuerta abierta a un regreso?

Estoy encantado aquí, pero sorprende que me sigan llamando y ofreciendo banquillos. Ahora mismo no puedo estar en un sitio mejor, con un Mundial a la vuelta de la esquina que nos hace muchísima ilusión. Se valoran mucho las cosas cuando ya tienes una edad y disfrutas de lo que estoy disfrutando cada día.