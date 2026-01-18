El Barça termina desquiciado con el VAR en una derrota ante la Real Sociedad que aprieta la pelea por el liderato de La Liga

Al conjunto azulgrana se le anularon dos goles y un penalti en la primera parte, mientras que el empate de Rashford en el 70' solo duró un minuto tras el definitivo gol de Guedes.

R. Sociedad

Barcelona

Nueve partidos después, el Barça ha vuelto a perder en La Liga después de que la Real Sociedad se encargara de reeditar los fantasmas que el conjunto azulgrana tiene con el estadio de Anoeta [Narración y estadísticas del partido: Real Sociedad 2-1 Barça].

El fortín del conjunto txuri-urdin fue testigo de un partido de locura donde el protagonismo lo acabó acaparando el VAR tras anular dos goles al Barça, además de un penalti cometido sobre Lamine Yamal. Tres intervenciones de Carlos del Cerro Grande y todas ellas cayeron del mismo lado.

Sin saber cómo, el conjunto azulgrana ha vuelto a perder en Liga casi tres meses después de aquella derrota ante el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada.

Los de Hansi Flick llegaron al área rival durante todo el partido por tierra, mar y aire. En la actuación de Remiro, los errores en las jugadas claras y el acierto del VAR en las jugadas polémicas se explica una derrota que vuelve a dejar al Real Madrid a un punto del liderato.

No le funcionaron al alemán los cambios con los que tantos resultados adversos había conseguido dar la vuelta a pesar de que Rashford, quien entró en la segunda parte en un triple cambio junto con Cancelo y Lewandowski, empatara el partido ante una Real Sociedad que acabaría con 10.

Sin embargo, los de Pellegrino Matarazzo no dejaron que el Barça se fuese con todo a por el segundo. La alegría en el equipo azulgrana apenas duró un minuto cuando Gonçalo Guedes volvía a adelantar por segunda vez en el partido al conjunto txuri-urdin.

Cuatro remates al poste, un fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal y una actuación sobresaliente de Remiro explican el triunfo de una Real Sociedad que, desde la llegada de Matarazzo, ha cambiado el paso y mira decididamente hacia arriba.

No deja de ser significativo que la derrota azulgrana coincidiera con la ausencia de Raphinha. El gran partido de Lamine no tuvo premio y el Barça encajó su tercera derrota liguera.

Antes del minuto siete ya se habían visto dos goles, ambos anulados: primero el de Oyarzabal, por un claro fuera de juego, y después el de Fermín, invalidado tras la intervención del VAR por una falta previa de Dani Olmo sobre Kubo. La lluvia caída sobre Anoeta contribuyó a acelerar aún más el ritmo del juego.

Flick resolvió la baja de Raphinha situando a Dani Olmo en la izquierda y a Fermín en la mediapunta, mientras que Lewandowski volvió a empezar en el banquillo, una suplencia cada vez más habitual y que alimenta las dudas sobre su futuro en el club.

El Barça, que llegaba a Anoeta encadenando nueve victorias consecutivas, fue adueñándose del balón con el paso de los minutos. De Jong y Lamine Yamal, ambos en fuera de juego -el segundo por escasos centímetros tras revisión del VAR- lograron batir a Remiro antes de la media hora, aunque sin efecto en el marcador.

La Real resistía y, en el minuto 31, golpeó: Oyarzabal adelantó a los locales con una volea certera tras un centro preciso de Guedes. El gol no cambió el dominio azulgrana, y Remiro tuvo que intervenir de nuevo para negar el empate a Lamine.

En el tiempo añadido del primer acto, el VAR volvió a favorecer a la Real. Gil Manzano señaló penalti de Zubeldia sobre Lamine Yamal, pero la acción fue anulada tras comprobarse un fuera de juego previo del atacante azulgrana.

El descanso llegó con 1-0, un resultado que no reflejaba lo visto sobre el césped, aunque el fútbol se decide en las áreas y ahí los de Matarazzo fueron más eficaces.

Tras la reanudación el guion no varió. En apenas tres minutos Dani Olmo estrelló dos remates en el poste y Remiro volvió a erigirse en salvador ante otro disparo de Lamine. La Real sufría, replegada, a la espera de una contra.

A falta de media hora, Flick agitó el banquillo con un triple cambio. Lewandowski avisó con un potente cabezazo a centro de Lamine que Remiro desvió al larguero con una intervención de mucho mérito.

Poco después, el Barça encontró el empate en una acción similar: centro de Lamine y cabezazo de Rashford para el 1-1. Todo parecía encaminarse hacia la décima victoria consecutiva azulgrana, pero la Real se rehízo cuando más agotada parecía y volvió a golpear. Guedes firmó el 2-1 tras aprovechar un rechace de Joan García a cabezazo previo de Carlos Soler.

El tanto desató la locura en Anoeta y dio alas a una Real que rozó el tercero en dos ocasiones claras: primero con un cabezazo de Oyarzabal y después con otro remate del capitán que Cubarsí sacó bajo palos, ya sin portero, tras una mala salida de Joan García.

El asedio final del Barça fue total y el empate estuvo cerca en dos acciones más, pero el poste volvió a interponerse: un cabezazo de Koundé al larguero y un córner directo de Rashford lo evitaron. La Real resistió hasta el final y celebró por adelantado el día de San Sebastián con una victoria de prestigio.

Ficha técnica del partido:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Caleta-Car, m.81), Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez (Aihen, m.68); Turrientes (Gorrotxategi, m.58), Carlos Soler, Brais Méndez (Odriozola, m.58); Guedes, Oyarzabal y Kubo (Barrenetxea, m.68).

Barcelona: Joan García; Balde (Cancelo, m.62), Cubarsí (Gerard Martín, m.85), Eric García, Kounde (Roony, m.85); De Jong, Pedri, Olmo (Rashford, m.62); Lamine, Fermín y Ferrán (Lewandowski, m.62).

Goles: 1-0, m.31: Oyarzabal; 1-1, m.69: Rashford; 2-1, m.70: Guedes.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Turrientes (37), Aramburu (51) y Zubeldia (78) por la Real Sociedad; y a Eric García (76), Lewandowski (83) y Fermín (85) por el Barcelona. También expulsó a Soler con una roja directa (88).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 36.346 espectadores. Antes del arranque, el tenor y Tambor de Oro de Donostia Xabier Anduaga cantó el himno de la Real.