Pitada del Bernabéu al Real Madrid: Vinicius, Bellingham y Valverde, los peores parados de una bronca monumental

El brasileño, el inglés y el uruguayo fueron los jugadores más señalados cuando sus nombres sonaron por la megafonía.

El Santiago Bernabéu dictó sentencia en la previa del Real Madrid - Levante de este domingo. En el primer partido de los blancos tras la salida fulminante de Xabi Alonso, el público madridista centró sus iras en una buena parte de la plantilla, con especial foco en Vinicius, Bellingham y Valverde.

El termómetro del Bernabéu fue muy claro. El brasileño, el inglés y el uruguayo fueron los tres jugadores más señalados por los aficionados merengues, que mostraron su malestar de forma latente durante los primeros instantes del encuentro.

Ya en el calentamiento los jugadores madridistas fueron recibidos con silbidos. El Bernabéu estaba de uñas después de la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete y la abrupta salida de Xabi Alonso, así que quiso dejar claro que trasladaba la culpa a los jugadores.

Así ha sonado la alineación del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



Vinicius, Bellingham y Valverde, los más pitados con diferencia.@elespanolcom #RealMadridLevanteUD pic.twitter.com/rqx8DomY0h — Jorge Pacheco (@jpachecom_) January 17, 2026

Desde el calentamiento

Los primeros signos de malestar llegaron ya con el calentamiento. Todavía con una baja afluencia de público en el Bernabéu y a varios minutos vista del inicio del choque, los más 'madrugadores' para entrar al recinto madridista hicieron sonar música de viento.

Cuando los jugadores del Real Madrid se retiraron a los vestuarios una vez finalizados esos ejercicios de calentamiento, de nuevo los silbidos se convirtieron en protagonistas, esta vez con mucha más gente en las gradas.

Vinicius, en el calentamiento. REUTERS

La hora de la verdad llegó con el anuncio de los nombres por la megafonía. Los silbidos se intensificaron en el momento en el que atronó el nombre de Jude Bellingham. El inglés fue claramente señalado por la afición como uno de los grandes culpables de lo sucedido en los últimos meses.

No se quedó ahí el juicio del Bernabéu. Fede Valverde, capitán, también fue claramente pitado, señalado también en las últimas semanas por su distante relación con Xabi Alonso y sus polémicas por jugar en el lateral derecho.

Seguramente los decibelios subieron más que nunca cuando resonó el nombre de Vinicius. La afición mostró su hartazgo con el futbolista brasileño, que ni siquiera despidió a Xabi Alonso por las redes sociales. El público la tomó con el '7', que no está cuajando su mejor temporada.

También durante el partido

Las protestas del público madridista se prolongaron una vez que dio comienzo el partido. Con especial incidencia en estos tres jugadores, el Bernabéu siguió mostrando su malestar con la situación actual que vive el Real Madrid.

Se trata de una de las broncas más grandes que se ha vivido en el feudo madridista en mucho tiempo. No se recuerda en los últimos años un clima tan crispado con los futbolistas, pero el Bernabéu no perdonó después de la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete.

El encuentro se fue con 0-0 al descanso y una mala imagen de nuevo del Real Madrid. Aquí tampoco perdonó el público. De nuevo, una pitada monumental y hasta pañuelos blancos en la grada para mostrar su creciente enfado.