El Real Madrid espabila por la gracia de Mbappé y gana al Levante bajo el plebiscito de un Bernabéu encolerizado

Real Madrid

Levante

Al Bernabéu le duele el Real Madrid. Este Real Madrid, en concreto. El Real Madrid que perdió la Supercopa ante el Barça, fue eliminado por un Segunda en Copa y, por el camino, se despidió de Xabi Alonso. Un Real Madrid que este sábado trató de ponerse la tirita ganando al Levante, penúltimo en Liga. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-0 Levante]

Hará falta mucho más. Mbappé salvó, de penalti, una tarde que, por momentos, fue infernal por los pitos del madridismo. Tras un primer tiempo con el Madrid anestesiado, el gol del francés y la entrada de Güler en el descanso revolucionaron el partido. Asencio, de cabeza, lo sentenció.

Arbeloa sumó una victoria en su primer partido como entrenador en el Bernabéu, pero también vivió una de las tardes más crudas que se recuerdan en el templo blanco. Ahora, los jugadores y él esperan que esta victoria sólo sirva para crecer. La afición ya ha enseñado las garras.

Arbeloa y Mbappé, durante el partido EFE

La tarde arrancó con un ambiente hostil en el Bernabéu hacia sus propios jugadores. Bronca monumental, sobre todo, a Vinicius, Bellingham y Valverde. En ese orden. A ojos del madridismo, los principales señalados por que el equipo esté en paliativos.

El resto también tuvo lo suyo. Se indultó a Mbappé, Courtois y Gonzalo, aplaudidos, y si acaso también Asencio y Carreras. A los demás no les quedó otra que enfrentarse a su partido más complicado en el Bernabéu. Atarse los machos y seguir hacia delante, o morir.

Así ha sonado la alineación del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



Vinicius, Bellingham y Valverde, los más pitados con diferencia.@elespanolcom #RealMadridLevanteUD pic.twitter.com/rqx8DomY0h — Jorge Pacheco (@jpachecom_) January 17, 2026

Con un ambiente así, el inició se le hizo bola al Madrid. Los pitos fueron constantes durante los primeros minutos para todos, pero con especial hincapié hacia los tres mencionados anteriormente. Vinicius, con el arrastre de los silbidos ante el Sevilla y el Betis, era quien más difícil lo iba a tener ante el público.

Así, la primera media hora pasó sin pena ni gloria. El fútbol era casi secundario. En la grada, la gente andaba más pendiente de chiflar y, en los asientos de prensa, de medir los decibelios. Cero tiros a puerta y dos amarillas -a Tchouaméni, que se pierde la próxima jornada, y a Vencedor- es lo poco que dio de sí este tramo en el césped.

Vinicius, durante el Real Madrid - Levante EFE

El descanso llegó con solo un disparo a portería en las cuentas del Madrid. De Gonzalo, que también fue amonestado por una falta. El que peor desempeño tuvo fue un Camavinga que también parece haber tocado fondo y se llevó otra bronca colosal. Entre más pitos y cánticos de "fuera, fuera" terminó una primera parte en la que sólo jugó el público.

Arbeloa se pasó de brazos cruzados la primera parte. Observando y tomando notas mentales. El juego del Madrid, nulo en esos 45 minutos, obligaba a buscar una reacción: táctica y/o anímica. En el palco, por cierto, fue testigo del plebiscito Carlo Ancelotti, de paso por la capital junto a una delegación de Brasil.

Mbappé pone el despertador

Con el 0-0, el nuevo entrenador del Real Madrid movió el banquillo en la reanudación: Mastantuono y Güler por Gonzalo y Camavinga.

La reacción del equipo de casa empezó a través de dos ocasiones -un disparo de Tchouaméni que rozó el larguero y un paradón de Ryan a Güler-. Per fue Mbappé el que, de verdad, espabiló al Madrid. Y al partido, de paso. El francés forzó un penalti ante un generoso Dela y lo transformó en el minuto 58.

La celebración de Mbappé en su gol contra el Levante EFE

La entrada de Güler al partido y el gol que abrió el marcador fueron un alivio para los jugadores, que por fin se soltaron con el balón. Arbeloa hizo su tercer cambio al meter a Ceballos por Huijsen -y Tchouaméni retrasó su posición- y en cuestión de minutos, en el 65', llegó el 2-0.

Fue obra de Asencio. El canterano se tiró a por todas en un balón centrado por Güler y, de cabeza, marcó por segundo partido consecutivo en Liga. El canterano ha vuelto a emerger en plena crisis del Madrid y se llevó la ovación de un madridismo que reclama esa pasión al resto.

Partido sentenciado y otro cantar en un Bernabéu con el gesto, quizás, todavía torcido, pero al menos más relajado. Hasta volvieron los 'uy' tras un disparo muy lejano de Mastantuono, muy activo desde su entrada al campo, que se estrelló en el larguero.

El último cuarto de hora fue mucho más plácido para el Madrid. Los pitos se esfumaron y hasta alguno de los más enjuiciados, como Bellingham, escuchó aplausos tras una ocasión de gol. La victoria pone algo de calma, pero el Bernabéu exige ahora continuidad. La Liga sigue viva y en eso ha de escudarse el vestuario.