Arbeloa, en la previa contra el Levante: "He leído críticas a los canteranos, que sepáis que me vais a tener enfrente"

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Levante asumiendo toda la responsabilidad por el rendimiento del equipo

El técnico madridista no eludió ninguna de las cuestiones candentes que rodean al Madrid en estas jornadas de enero, desde la reacción del Bernabéu hasta el estado físico de sus jugadores.

En un ejercicio de transparencia, Arbeloa explicó su presencia permanente en las instalaciones. "No me habrás visto entrenar tú, ¿no? Eso es porque en el Castilla no me veíais entrar, porque también entraba pronto. Trabajaré las horas que hagan falta para poner al equipo donde se merece", señaló, subrayando que su dedicación no es negociable.

Arbeloa no se mordió la lengua al referirse a quienes cuestionan a los jóvenes valores del Madrid. "He leído muchas críticas a los canteranos y me vais a tener siempre en frente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo", lanzó, dejando clara su postura.

Sobre la reacción del Bernabéu, el entrenador del Real Madrid mostró empatía sin perder firmeza. Reconoció que el aficionado está dolido, pero reclama apoyo. "Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores", expresó.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo del Carlos Belmonte. Reuters

Respecto al contexto más inmediato, confirmó la presencia de Mbappé en la convocatoria. "Está mejor y va a estar en la convocatoria", aseguró sobre el atacante francés, información que será bien recibida por los aficionados blancos. Sin embargo, Rodrygo no estará disponible, recuperándose aún de un esfuerzo muscular.

El entrenador asumió íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido en Copa. "Lo que pasó en Albacete fue una falta de juego, de físico y de todo y el responsable soy yo", afirmó.

En cuanto a Vinicius, Arbeloa elogió su actitud competitiva y liderazgo. "No paró de encarar, pedir el balón... Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinicius", destacó, demostrando que el extremo sigue siendo un pilar fundamental.

Con Bellingham, aún en fase de adaptación, Arbeloa vio potencial inmediato. "Hemos entrenado un par de días y te das cuenta de la clase que tiene y tiene que ser otro de los líderes del equipo", comentó, indicando que el centrocampista inglés debe asumir un rol más trascendente en el juego.

Sobre la movilidad táctica del equipo, Arbeloa tiene una visión clara: un Madrid versátil, con laterales que se adentren, posiciones intercambiadas y máxima flexibilidad. Valverde encarna este espíritu para el técnico. "Para mí Valverde es lo que debe ser un jugador del Madrid, lo que encarna el espíritu de Juanito. Fede es madridismo", sentenció.

Finalmente, Arbeloa reflexionó sobre los fracasos como peldaños hacia el éxito. Cada tropiezo, según su visión, aporta aprendizaje y acercamiento a los objetivos. Su mensaje es inequívoco: el tiempo jugará a su favor, pero el trabajo empieza ahora.