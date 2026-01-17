Alineación titular del Real Madrid contra el Levante en la jornada 20 de La Liga: vuelve Mbappé

Real Madrid

Levante

El Santiago Bernabéu someterá a juicio este sábado 17 de enero a un Real Madrid que viene de las peores 72 horas de la temporada. El rival será el Levante, en puestos de descenso, pero la exigencia del público blanco será absoluta en el contexto actual.

En apenas cuatro días perdieron la Supercopa de España y cayeron eliminados por el Albacete en la Copa del Rey. Se despidió también a Xabi Alonso y ahora es Álvaro Arbeloa quien está al frente de un equipo inmerso en una de sus mayores crisis deportivas de los últimos años.

Arbeloa debuta ante su público como entrenador del Real Madrid y buscará hacerlo con una victoria que sirva para meter presión al Barça en la lucha por el liderato. Reciben a un Levante que no logra levantar cabeza, pero que llega a Madrid dispuesto a pescar en río revuelto y dar la campanada.

Para que no ocurra, el salmantino pondrá en liza su mejor once. Una alineación en la que estará Kylian Mbappé, quien se ha recuperado de sus problemas físicos tras forzar en la final de la Supercopa y está de vuelta en el equipo tras perderse el partido en Albacete.

En la portería estará Courtois. El belga regresa tras descansar en la Copa en un encuentro en el que Lunin no ofreció su mejor versión.

Alineación titular del Real Madrid contra el Levante

Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Fede Valverde, otra vez como carrilero, y Carreras en los laterales y una pareja de centrales formada por Asencio y Huijsen.

En el centro del campo regresará Tchouaméni. El francés tendrá a su lado a su compatriota Camavinga, La incógnita era cómo se iba a resolver el resto del puzle. La opción finalmente elegida ha sido formar con otro centrocampista, en este caso Bellingham, que ha ganado la batalla por la titularidad a Güler.

En ataque, la referencia será Vinicius. El brasileño, que puede ser el objeto de crítica de la afición, intentará desquitarse con un buen partido. Compartirá delantera con Mbappé, que habrá que ver si se desempeña en el perfil derecho o de '9', desplazando al extremo al canterano Gonzalo.

Alineaciones titulares

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé, Gonzalo y Vinicius.

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, M. Sánchez; Martínez, Arriaga; Losada, Álvarez, Romero; y Etta Eyong.