Dani Carvajal (33), futbolista, sobre sus inversiones: "Ganas mucho dinero en poco tiempo y hay que saber administrarlo"

Dani Carvajal no solo destaca por su rendimiento sobre el césped del Santiago Bernabéu, sino también por su visión empresarial fuera de los terrenos de juego. A sus 34 años, el futbolista del Real Madrid ha construido un sólido imperio inmobiliario que gestiona con la misma disciplina y estrategia que aplica en cada partido.

"Salen muchas noticias de que deportistas profesionales tanto en el fútbol como en baloncesto en cinco o diez años están arruinados. Por eso es muy importante saber gestionar el dinero que se gana porque al final somos jóvenes, ganas mucho dinero en poco tiempo y hay que saber administrarlo", explicaba Carvajal ante los periodistas.

El defensa gestiona sus inversiones en ladrillo a través de la sociedad Danpama 92 Inversiones SL. Esta compañía, constituida el 10 de enero de 2017, se dedica a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y, según los datos facilitados al Registro Mercantil, en el ejercicio 2023 contaba con un activo de 22 millones de euros.

El pasado 6 de febrero de 2025, Danpama 92 Inversiones SL llevó a cabo una ampliación de capital de 670.000 euros, elevando su capital social a 5.074.250 euros.

Esta operación no es la primera de este tipo: en marzo de 2024, Carvajal ya realizó una ampliación de capital aún más sustanciosa, inyectando 2,2 millones de euros. El jugador está siendo asesorado en estas operaciones por el equipo del despacho Senn Ferrero, boutique española especializada en el asesoramiento integral en la industria del deporte.

El futbolista gestiona a través de esta sociedad propiedades en Valdemarín, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Puçol, Boadilla del Monte y Madrid centro.

Pero su actividad empresarial no se detiene ahí. En mayo de 2024, junto al también futbolista Pablo Sarabia, Carvajal presentó Blossom Home Design, una consultora boutique especializada en estrategia y negocio inmobiliario, análisis de oportunidades de inversión y gestión integral de proyectos.

"Es un proyecto muy ilusionante, lejos del fútbol que engloba a muchos deportistas porque es una manera de organizar lo que es su vida fuera de los terrenos de juego, hacer inversiones y que puedas tener tu vida", comentaba Carvajal en la presentación del proyecto.

A través de Blossom, los futbolistas buscan entrar en el mercado de viviendas de lujo en España, ofreciendo servicios personalizados en zonas exclusivas como La Moraleja y Sotogrande.

Es una empresa pensada por y para deportistas, ya que no solo ofrece ayuda en las inversiones financieras, sino que también se encarga de la ejecución de obra nueva, reformas o decoración de interiores.

Varias de las propiedades de Danpama 92 Inversiones están adquiridas al 50% con Pasagar 92 SL, una sociedad de Pablo Sarabia, con quien Carvajal mantiene una sólida amistad empresarial desde que eran compañeros con 12 años.

Además, Carvajal cuenta con otra gran inmobiliaria que administra oficialmente de forma conjunta con su cuñada, Melanie Cañizares, desde abril de 2023: Trilanda 92 Inversiones, que maneja un activo de 15 millones de euros y en el pasado ejercicio facturó cerca de 600.000 euros.

Los negocios de Carvajal fuera del fútbol no se circunscriben solo al ladrillo. También participa en Toteemi, una start up centrada en optimizar el entrenamiento deportivo aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y el análisis de datos.

La incursión del lateral en el sector inmobiliario no es aislada entre los futbolistas de élite, quienes buscan diversificar sus ingresos y asegurar su futuro financiero mediante inversiones en sectores sólidos y rentables.