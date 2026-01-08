Pedri (23), futbolista del Barça, sobre cómo se cuida con la alimentación: "Hago 2 comidas y en ayuno solo tomo agua"

Pedri González, antes de un partido con la Selección AFP7 / Europa Press

Pedri González ha convertido su propia evolución física en un laboratorio de pruebas.

El pasado mes de septiembre, en la primera edición de 'Fútbol Fiesta', un evento organizado por Decathlon en el Fórum de Barcelona, el centrocampista del Barça detalló por primera vez en público cómo ha cambiado su manera de comer y descansar para sostener el salto de promesa a líder indiscutible del equipo.

Ante decenas de jóvenes y familias, el canario explicó que la pieza central de su rutina actual es el ayuno intermitente. No se presentó como un gurú de la nutrición, sino como alguien que ha ido probando hasta encontrar lo que le funciona.

El punto de partida fue una recomendación desde dentro del vestuario. "Ferrán, que ya practicaba ayuno intermitente, me animó a que lo probara y la verdad es que me siento mucho mejor desde entonces así que, por el momento, voy a seguir con ello", reconoció sobre la influencia de su compañero.

En ese mismo escenario, Pedri concretó cómo se traduce ese método en su día a día. "Hago dos comidas al día, el almuerzo y la cena. A excepción de los días de partido, que nos metemos un buen desayuno", explicó.

Pedri González, calentando con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

Es decir, en jornadas normales prescinde del desayuno tradicional y concentra la ingesta en dos momentos, mientras que cuando compite introduce una primera comida más completa para llegar con reservas suficientes al partido.

La otra frase que mejor resume su disciplina llega cuando describe qué ocurre entre esas dos comidas: "En los periodos de ayuno, lo único que tomo es agua, porque es fundamental mantener una buena hidratación".

Nada de cafés con leche, zumos o snacks 'inocentes': solo agua para no romper el ayuno y, al mismo tiempo, evitar caer en errores que puedan lastrar el entrenamiento.

Pedri también admitió cuáles son sus grandes debilidades. Habló con sonrisa de las croquetas de jamón que prepara su madre: "Me resulta muy complicado resistirme a las croquetas de jamón que hace mi madre. Solo las pruebo en alguna ocasión después de un partido. ¡Ya tendré tiempo de comer todas las que quiera cuando me retire!".

En esa misma conversación relató que mantiene una pequeña lucha con los pistachos, hasta el punto de definirlo como "una pequeña adicción" y confesar que tiene que controlarse porque, si se descuida, sería capaz de "comerse el tarro entero" mientras juega a la consola.

Son confesiones menores, pero dibujan la convivencia entre un plan alimenticio bastante estricto y la necesidad de no vivir atrapado por la dieta.

Más allá del plato, Pedri aprovechó el evento para enlazar alimentación, rendimiento y salud mental. Insistió en que el trabajo físico de fuerza en el gimnasio ha sido clave para reducir lesiones y que el ayuno intermitente forma parte de esa búsqueda de sentirse más ligero y con más energía.

Su mensaje final, dirigido a los niños presentes, fue coherente con todo lo anterior: cuidar el cuerpo, disfrutar del deporte y no obsesionarse, porque incluso a un internacional que hace solo dos comidas al día se le permite seguir soñando con las croquetas de su madre.