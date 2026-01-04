Gonzalo se viste de Mbappé en una tarde mágica para abrir el año del Real Madrid con triunfo ante el Betis

Real Madrid

Betis

Año nuevo, vida nueva. Por ahora para Gonzalo García, el canterano que irrumpió en el Mundial y este domingo lideró con un hat-trick la victoria del Real Madrid contra el Betis. Ahora queda por ver si también para Xabi Alonso, que se sentará en el banquillo la próxima semana en la Supercopa y se jugará su futuro. [Narración y estadísticas: Real Madrid 5-1 Betis]

El héroe fue Gonzalo, que se puso el disfraz de un Kylian Mbappé, lesionado, en la grada. Primero marcó de cabeza en una falta lateral y en la segunda parte se inventó un golazo de volea desde la frontal. Por último, puso el broche con un tanto de tacón. Asencio y Fran García, otros dos productos de la cantera, también marcaron.

Los centros en los goles a balón parado de Gonzalo y Asencio los puso un Rodrygo que sigue creciendo. Suma dos goles y tres asistencias en los últimos cinco partidos. La apuesta de Xabi por él, en un momento tan crítico, está saliendo bien.

Gonzalo celebrando su hat-trick con el Real Madrid ante el Betis EFE

Los fantasmas del pasado vinieron a visitar al Madrid con el 3-1 del 'Cucho' y las tres ocasiones en las que el Betis rozó el segundo -una acabó en paradón de Courtois y las otras dos en el palo-. Sin embargo, el tercer tanto de Gonzalo y el de Fran en el descuento certificaron la victoria.

Así, el Madrid ahora pone rumbo a Arabia. A la Supercopa de España. Ahí se decidirán el primer título del año del fútbol español y el futuro de Xabi Alonso. El jueves, derbi contra el Atlético en Yeda.

En el once del Real Madrid, marcado por la baja de Mbappé, tampoco estaría Güler, en el banquillo. Si jugaron de inicio Valverde, de lateral, y Camavinga. Además, Xabi apostó por Rodrygo y Gonzalo para acompañar a Vinicius.

El año del equipo de las 15 Copas de Europa arrancaba en casa ante el Betis, otra vez sin el exmadridista Isco. Aunque Alonso dijo en la previa que el parón navideño había ido bien "para resetear las energías", en la grada alguno siguió con los silbidos a Vinicius que cerraron el 2025.

El brasileño en esta ocasión decidió enfrentar los pitos con su fútbol y volvió loco a Ángel Ortiz, el chaval de la cantera del Betis al que tocó 'bailar' en la tarde del domingo con Vinicius. La pareja protagonizó la jugada polémica cuando, en el minuto 7, el lateral derribó en su área al extremo con un toque arriba y zancadilleándolo abajo. El colegiado Hernández Hernández miró a otro lado y el Bernabéu se enfadó.

La decisión del árbitro no sacó del partido a los merengues, que dieron unos treinta primeros minutos de mucho nivel. En ese espacio de tiempo, y tras varias ocasiones sin materializar, llegó el gol.

Gonzalo tira la puerta abajo

Era el minuto 20. Rodrygo asumió la responsabilidad de botar una falta lateral y su centro fue directo a la cabeza de Gonzalo. Entremedias se comió la pelota el suizo Ricardo Rodríguez, que se confió en el segundo palo dejando libre al ariete madridista.

El gol de cabeza de Gonzalo García contra el Betis EFE

Gonzalo amartilló el centro y convirtió su primer gol en Liga. Su primer gol desde el Mundial de Clubes que lo elevó desde el Castilla. Un empujón para el chaval, como el que recibió Rodrygo de Xabi y ante el que está respondiendo haciendo números en los últimos partidos.

Si hay que poner un 'pero' a la primera mitad del Madrid fue el bajón (¿físico o anímico?) en los quince minutos finales. De más a menos los de Xabi ante un Betis sin pie en el centro del campo como para fabricarse buenas oportunidades frente a Courtois.

Para tratar de espabilar a su equipo, Pellegrini hizo dos cambios en el descanso quitando a Ortiz y Deossa. Metió a Bellerín, para probar si le iba mejor frente a Vinicius que al canterano, y a Lo Celso, en busca de ese fútbol faltante. El Madrid salió sin cambios, pero con la misión de volver a dominar y crear ocasiones de gol.

La cantera, al rescate

Gonzalo fue de nuevo quien más empeño le puso y a los cinco minutos firmó su doblete. Ahora con un golazo, a lo 'killer'. Control de pecho y volea con la derecha sin que el balón botara. Todo eso desde la frontal. El Bernabéu se puso en pie para ovacionar al 'mirlo' que vuelve a tirar la puerta abajo.

El despertar de La Fábrica con los goles de Gonzalo quedó refrendado poco después, en el 56', cuando Asencio, el penúltimo canterano que se asienta en el primer equipo, hizo el 3-0. En su caso, de cabeza después de aparecer tras la marabunta en un córner que botó Rodrygo. Doblete de asistencias para el brasileño.

Asencio celebra su gol ante el Betis con Rodrygo, quien dio la asistencia EFE

El resultado daba un buen colchón al Madrid para empezar a poner la cabeza en la Supercopa, si bien el Betis, en un arreón, iba a volver a ponerle los pies en la tierra. En concreto fue el 'Cucho' Hernández, quien tras dos recortes a Courtois, en el minuto 66, anotó para los verdiblancos.

Dos minutos después, Courtois salvó un gol claro que hubiera puesto patas arriba el Bernabéu. Los fantasmas del 2025 visitaban por momentos a la comuna madridista. Dos palos del Betis que vinieron después congelaron aún más la atmósfera en el coliseo blanco.

Xabi Alonso movió el banquillo para tratar de reactivar al equipo y evitar un susto mayor. Primero metió a Mastantuono y a Güler por Rodrygo y Vinicius, que recibió una pitada. Después entró Ceballos por Tchouaméni.

Caminaba el Madrid en el alambre, pero en una acción mágica volvió a aparecer Gonzalo. De tacón, hizo el gol que cerraba el partido y que le daba su primer hat-trick con el primer equipo. Tarde de ensueño para el canterano, que llegará a la Supercopa -con Mbappé en duda- como un tiro.

El público, como merecía, dio a Gonzalo su primera gran ovación como jugador del Madrid cuando Xabi lo cambió por un jugador con el que comparte apellido, Fran García, y que cerraría la goleada en el descuento.

Lo celebra el madridismo y respira Xabi. Ahora vienen para él las dos verdaderas finales que decidirán su futuro en el banquillo del Real Madrid.

Vinicius da la mano a Xabi Alonso tras ser cambiado EFE

Real Madrid 5-1 Betis

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger (Mendy, m.89), Carreras; Tchouaméni (Ceballos, m.81), Camavinga, Bellingham; Rodrygo (Güler, m.77), Vinícius (Mastantuono, m.77) y Gonzalo (Fran García, m.89).



Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, m.46), Bartra, Natan, Ricardo; Deossa (Lo Celso, m.46), Marc Roca (Altimira, m.67); Antony (Pablo García, m.88), Fornals, Ruibal (Riquelme, m.67); y Cucho Hernández.



Goles: 1-0, m.20: Gonzalo. 2-0, m.50: Gonzalo. 3-0, m.56: Asencio. 3-1, m.66: Cucho Hernández. 4-1, m.83: Gonzalo. 5-1, m.93: Fran García.



Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Vinícius (54) por el Real Madrid; y a Ortiz (20) por el Real Betis.



Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 75.190 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del incendio en Suiza en Nochevieja, por Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, Carles Villarubí, exdirectivo del Barcelona, el técnico valencianista Fernando Martín y sus tres hijos fallecidos en el naufragio de Indonesia, Amelia de Castillo, primera presidenta de un equipo de fútbol, y Luis Infante, exdirector de Marca.