Xabi Alonso vuelve al trabajo sin cerrar la puerta a fichajes y pensando en Mbappé: "Haremos lo posible para apurar plazos"

Xabi Alonso volvió a sentarse en la sala de prensa de Valdebebas tras el parón navideño con un discurso pragmático sobre el mercado de enero, la situación de Mbappé y la necesidad de adaptarse a las ausencias que afectarán al equipo en las próximas semanas.

El técnico del Real Madrid se mostró cauto pero abierto a la posibilidad de incorporaciones si surgen oportunidades, aunque dejó claro que su enfoque principal es exprimir al máximo el potencial de la plantilla actual.

Respecto a las posibilidades de fichajes invernales, Alonso fue directo en su mensaje. "Nuestra obligación es estar siempre atentos a poder mejorar, si surgen oportunidades o necesidades puntuales", señaló, abriendo la puerta sin comprometerse a operaciones concretas.

En la misma línea, cuando se le preguntó qué falta en la plantilla, evitó nombres específicos: "Trabajo con la base que tenemos. Es mi deber exprimir y ser lo más eficaz posible para que progresan y encajen las piezas. Luego hay que estar atentos a poder mejorar si hay posibilidades. Sin nombres".

El regreso de Dani Carvajal es una buena noticia para el equipo, aunque el técnico advirtió de que aún no está completamente disponible. "Ha podido entrenar, tanto ayer como hoy. La convocatoria la decidiremos mañana. Tenemos cosas en el tintero por las que queremos esperar", expresó.

Dani Carvajal entrenó junto al grupo este sábado EFE

Alonso enfatizó la importancia del capitán más allá de lo deportivo: "Carva sigue siendo igual de competitivo, pero su peso e influencia es mayúscula. Nos habría gustado tenerle estos dos meses, pero no ha podido estar tan cerca. Ahora hay que ayudarle para que encuentre su mejor estado físico, pero teniéndole cerca ya ayuda".

La gran incertidumbre sigue siendo Mbappé. Alonso reconoció que trabaja para acelerar su regreso, pero sin certezas sobre los tiempos. "Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones. Haremos todo lo posible para apurar los plazos, que esté listo lo antes posible. ¿Cuándo es eso? Es la gran pregunta. No lo sé", confesó el técnico.

Sobre la evolución del francés tras el último problema físico que sufrió, Alonso fue cauto: "A raíz de cada partido hacemos las valoraciones, y tomamos las decisiones con el partido. Ahora veremos la evolución, y haremos todo de nuestra parte para que vuelva lo antes posible".

La cuestión sobre si debería haber dado más descanso a Mbappé fue rechazada por Xab de forma clara. "No. La gestión con jugadores que siempre están dispuestos a ayudar es fácil, igual con jugadores que tienen ambición. Luego mi trabajo es tomar decisiones", respondió.

Xabi Alonso, en acción durante el entrenamiento de este sábado del Real Madrid EFE

Rodrygo emerge como una pieza fundamental en esta fase sin Mbappé. El técnico destacó su versatilidad ofensiva: "Puede jugar dentro de la delantera en cualquiera de los tres carriles. Acabó en un muy buen momento. Jugó 3-4 partidos muy buenos a final de año, y fue una muy buena sensación la que tuvimos con él. Le necesitamos para suplir la baja de Kylian, que veremos por cuánto [tiempo] es".

La cesión de Endrick al Lyon fue otro tema abordado, y Xabi defendió la decisión del club. "Endrick, en el momento en el que está de su carrera, necesita jugar y entiendo que haya tomado esa decisión. Entiendo también que el club haya invertido para que a medio plazo se desarrolle y coja experiencia en una liga como la francesa. El Madrid lo hace muy bien con jugadores que salen del equipo para crecer y luego vuelven. Entiendo a 'Bobby' y al club, y le seguiremos de cerca con ganas de que progrese y mejore".

También defendió que no se esperara a dejarle salir hasta la Supercopa: "No solo hay que centrarnos en el corto plazo, sino en el medio plazo y cuándo se gestan las conversaciones. La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Nosotros afrontaremos la Supercopa con mucha confianza en los jugadores que están".

Sobre Vinicius y los pitos que recibió del Bernabéu antes del parón, Alonso se mostró optimista. "Le veo bien. Con alegría, sonriente. A todos nos ha venido bien el parón para resetear las energías. Mañana somos nosotros los que tenemos que dar para recibir [de la afición]. Si fluye en ambas direcciones, disfrutaremos", expresó.

Respecto a la capacidad del equipo para competir sin Mbappé, como se vio en el Mundial de Clubes, Xabi fue contundente. "Fue un poco flexible. No cambiamos tanto. Ahora tenemos otros jugadores más, otros que no están, y hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. A Kylian seguro que le echaremos de menos, pero hay que convivir con las lesiones. Confío mucho en los que saldrán mañana, el jueves ante el Atlético... La solidez del equipo es fundamental".

Con Huijsen en duda tras una pequeña molestia, el tolosarra prefirió esperar. "Queremos ser cautos. Tiene una pequeña molestia y hasta mañana no sabremos", indicó. El Real Madrid arranca el año con dudas y con bajas.