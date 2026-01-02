El futbolista Tahirys Dos Santos, entre los heridos del incendio mortal en Crans-Montana: sufre quemaduras graves

Lo que debía ser una celebración de entrada al año 2026 en uno de los enclaves más exclusivos de los Alpes suizos se ha transformado en una lucha por la supervivencia para una joven promesa del fútbol francés.

Tahirys Dos Santos, defensa de 19 años perteneciente a la disciplina del FC Metz, figura entre las víctimas de mayor gravedad del incendio desatado la madrugada del 1 de enero en la estación de esquí de Crans-Montana.

El jugador, natural de Mont-Saint-Martin y miembro del centro de formación del club de la Lorena, se encuentra actualmente ingresado en una unidad especializada en grandes quemados en Stuttgart (Alemania).

La decisión de su traslado inmediato desde Suiza a territorio alemán respondió a la severidad de las lesiones cutáneas que presenta, las cuales requieren una atención quirúrgica de alta complejidad.

Según las reconstrucciones preliminares del suceso, Dos Santos se encontraba disfrutando de las vacaciones invernales junto a su pareja y un grupo de amigos en el bar Le Constellation. El local, abarrotado para recibir el Año Nuevo, se convirtió en una trampa mortal cuando, presuntamente, el uso indebido de pirotecnia en el interior prendió el techo del establecimiento.

El futbolista, ubicado en la primera planta del edificio, se vio envuelto en el caos generado por la rápida propagación de las llamas y el humo, dificultando su evacuación.

A pesar de la gravedad del cuadro clínico, el entorno del jugador ha querido arrojar un rayo de esperanza sobre su evolución. Christophe Hutteau, agente del futbolista, confirmó que Dos Santos se encuentra consciente y que, tras su llegada al hospital alemán, "no ha necesitado ser entubado".

Este detalle es valorado por los médicos como una señal positiva, pues indicaría que las vías respiratorias y los pulmones no han sufrido daños irreversibles por la inhalación de humo, un factor que suele ser letal en este tipo de tragedias.

Según relató su representante, las primeras palabras del joven al despertar fueron para preguntar por el estado de sus acompañantes, entre los que se encuentra su novia, quien también permanece hospitalizada con heridas de consideración.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el fútbol francés. El FC Metz no tardó en reaccionar ante la tragedia que golpea a su cantera.

A través de un comunicado oficial emitido el mismo día de Año Nuevo, la entidad granate expresó su consternación: "El club une sus pensamientos para enviárselos a Tahirys en estas horas en las que combate el sufrimiento", rezaba el texto, en el que la institución se ponía a total disposición de la familia.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Mientras las autoridades del cantón del Valais continúan la investigación para esclarecer las responsabilidades penales del siniestro, la prioridad para Tahirys Dos Santos es ahora su estabilización.

Se espera que en los próximos días sea sometido a las primeras intervenciones de cirugía reconstructiva, en un proceso de recuperación que se anticipa largo y complejo para el joven defensor.