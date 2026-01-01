Xabi Alonso arrastra la mala suerte también en 2026: las 'finales' de principio de año, sin Kylian Mbappé

No está teniendo demasiada suerte Xabi Alonso en sus momentos más críticos con el Real Madrid. El técnico tolosarra sigue en el alambre y el inicio de 2026 será crucial para él, pero de nuevo las lesiones vuelven a jugarle una mala pasada.

El Real Madrid confirmó en el día de Nochevieja que Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda, por lo que tendrá que parar en seco y estar varias semanas alejado de los terrenos de juego.

Eso supone para Alonso perder a su jugador más diferencial justo cuando se está jugando su futuro. Las primeras fechas de 2026 se antojaban clave para la decisión sobre su continuidad o no, pero de nuevo tendrá que afrontar estas finales sin su mejor futbolista.

El calendario es claro. El Real Madrid vuelve a la acción el próximo domingo con el partido de La Liga ante el Real Betis. El Santiago Bernabéu volverá a hacer de termómetro y podría señalar de nuevo a los que considere culpables.

Después, todo apunta a que el margen de maniobra máximo que tiene Alonso llega hasta la Supercopa de España. Arabia Saudí dictará sentencia con las semifinales ante el Atlético de Madrid y la posible final ante el Barça o el Athletic Club.

La historia se repite

No va a ser la primera vez que Xabi Alonso afronte una 'final' sin Kylian Mbappé. Ya sucedió recientemente en el último partido de Champions League ante el Manchester City.

El francés terminó el partido anterior ante el Celta de Vigo -donde el Real Madrid perdió- con un dedo de su mano completamente roto, así que ni siquiera disputó un solo minuto en el importante choque contra el equipo de Guardiola.

Xabi Alonso atento a la actuación de sus jugadores ante el Manchester City. Reuters

Los blancos dieron la cara, pero pagaron la ausencia del 'killer' galo y terminaron perdiendo. Y es que Mbappé firma más de la mitad de los goles del Real Madrid esta temporada, por lo que su presencia es capital para el buen rendimiento del equipo.

La plaga de lesiones

La de Mbappé no es la única baja con la que ha tenido que lidiar esta temporada Xabi Alonso. El técnico tolosarra está teniendo muy mala suerte con la enfermería, y por unas u otras circunstancias no ha podido conformar un equipo habitual.

La zona más castigada está siendo claramente la defensa. Alaba, Militao, Huijsen, Carvajal, Trent, Mendy… Todos ellos se han perdido varios partidos por lesión, y muchos de ellos han coincidido en el tiempo.

Xabi Alonso se ha visto obligado a sacar recursos de la chistera para poder confeccionar una defensa titular, y hasta ha tenido que tirar de la cantera en alguna ocasión para formar la zaga.

Ahora la lista de la enfermería se vacía para el inicio de este 2026, pero el contrapunto lo pone la baja de Kylian Mbappé, sin duda la que más acusará el Real Madrid durante las próximas tres semanas.