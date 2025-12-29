Jesús Dueñas (36), exfutbolista, sobre su estrategia financiera: "Vivía con el 30% de mi sueldo y el otro 70% era para el futuro"

Jesús Dueñas es un caso raro en el fútbol mexicano. Alguien que llegó a ganar sueldos de seis cifras sin perder la cabeza. Mientras muchos compañeros celebraban cada contrato con compras impulsivas, Dueñas aplicaba una regla de hierro: vivir con el 30% de sus ingresos e invertir el 70% restante.

La declaración, publicada en el podcast Capitán Financiero, no fue casual. Dueñas creció en la cantera de Tigres UANL, rodeado de referencias que le enseñaron temprano que el dinero del fútbol era temporal. "Veía a los grandes jugadores de Tigres, y prácticamente todos invertían. Todos tenían negocios paralelos", recuerda en la entrevista.

Esa observación temprana fue crucial. Mientras otros futbolistas descubrían demasiado tarde que sus carreras tenían fecha de caducidad, Dueñas ya operaba como si su retiro llegara mañana. La estrategia del 70/30 no era austeridad, era supervivencia financiera planificada.

En sus primeros años como profesional, Dueñas implementó esta regla de forma estricta. "Vivía en casa de mis papás, entonces no gastaba absolutamente nada", explica en el podcast.

Esa decisión le permitió acumular capital sin que le costara dinero adicional. Cada mes, el 70% de sus ingresos se destinaba a inversiones: inmobiliario, negocios pequeños, fondos de inversión.

Jesús Dueñas, durante un partido con Tigres. EFE

El modelo funcionó porque Dueñas entendió algo que la mayoría de los futbolistas olvida: los ingresos del fútbol no son lineales.

Los bonos por desempeño, premios por fases de copa, participaciones en Libertadores... todo eso es variable y depende de factores ajenos a tu voluntad. "Uno negocia eso al principio del año: si pasamos de fase en Libertadores, si ganamos equis partidos...", describe en la charla.

Por eso la diversificación temprana era tan importante. Dueñas no podía depender únicamente de lo que Tigres le pagara. Necesitaba flujos de efectivo de otras fuentes que no desaparecieran el día en que una lesión lo sacara de la cancha o el club decidiera no renovarle.

Su enfoque también incluyó educación financiera constante. No delegó toda su riqueza en un asesor y cruzó los brazos. Buscó entender cómo funcionaban los mercados, qué sectores ofrecían mejor retorno, cuándo era momento de diversificar y cuándo consolidar.

Lo interesante de su estrategia es que no predica pobreza, sino inteligencia. Dueñas no dice que no gastara dinero. Dice que vivía con el 30% de sus ingresos, lo cual -en el contexto de un futbolista profesional mexicano- sigue siendo una vida cómoda.

La diferencia está en el destino: mientras otros compraban mansiones, supercoches y joyas, él compraba ingresos futuros.

Hoy, cuando Dueñas habla en podcasts sobre finanzas personales para deportistas, no lo hace como un gurú. Lo hace como alguien que aplicó una fórmula probada y quiere que otros la copien. Su mensaje es directo: "Vivía con el 30%, invertía el 70%. Ahora mi futuro está asegurado" . No es inspirador. Es simplemente matemática del dinero.