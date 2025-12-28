Toni Kroos advierte a Xabi Alonso sobre la exigencia del Real Madrid: "Él sabía antes de firmar aquí lo que podía pasar"

Toni Kroos es uno de esos futbolistas que dicen lo que piensan. Una voz autorizada para hablar dentro del madridismo, la leyenda germana ofreció su parecer sobre la situación que está viviendo Xabi Alonso al frente del Real Madrid.

El alemán quiso mostrar su apoyo al actual técnico blanco y proclamó que no tiene dudas de que es un gran entrenador, pero al mismo tiempo también aportó realismo al momento y habló de la gran exigencia que rodea a un club como el Real Madrid.

"Estoy convencido de que Xabi es un entrenador muy bueno y que tiene la calidad para entrenar en Madrid. Hay que dar tiempo y estar tranquilo. Pero todos sabemos lo qué significa el Madrid, Xabi el primero, y él sabía antes de firmar aquí lo que podía pasar", comentó el excentrocampista.

Incidió, no obstante, Toni Kroos, en la dificultad que entraña dirigir a un equipo como el Real Madrid: "Hay que dar tiempo, hay que estar tranquilo, pero son cosas que son muy difíciles en el Real Madrid. Lo más complicado como técnico es entrenar en el Madrid"

"Es una presión diferente. Aquí puedes ganar partidos y que nadie esté contento. Hay pocos clubes así", dijo el exjugador, que sabe perfectamente lo que es estar sometido a la exigencia del Bernabéu.

Sobre Carlo Ancelotti

Invitado en el programa de televisión de Romario, Toni Kroos abordó muchos más asuntos que el de Xabi Alonso. Le preguntaron sobre el mejor entrenador que había tenido a lo largo de su carrera, y no vaciló en señalar a Carlo Ancelotti como su preferido.

"Ha entendido mejor que todos cómo manejar un equipo grande, que es importante, y no es sólo el fútbol", comentó sobre su predilección por el italiano.

Toni Kroos, durante un partido con Alemania. REUTERS

Ancelotti estará al frente de la selección de Brasil en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y sobre ello también habló Toni Kroos, que tiene una amplia experiencia en este tipo de citas.

Entre las selecciones favoritas para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Kroos citó a España, Portugal y Francia, y como posible "sorpresa", a Marruecos, porque "técnicamente ha mejorado mucho en los últimos años".

A Alemania no la ve entre las primeras cinco favoritas y tampoco a Brasil, aunque precisó: "Perdón por no decir Brasil, pero si gana, me vale también".

El exjugador madridista se mostró además totalmente reacio a que la Copa del Mundo se haya ampliado a 48 selecciones porque "el nivel va a bajar" con tantos equipos.

"Estoy en contra. Está bien que muchas naciones puedan participar, pero creo que tenemos que cuidar un poco más a los jugadores y la calidad del torneo. Con tantos equipos, en la fase de grupos vamos a ver muchos partidos muy claros, de 4-0, 5-0, 5-1... y no son partidos que la afición quiere ver. Me interesan partidos buenos, de calidad, que disfrutamos viendo, pero no disfruto un 5-0, un 6-0", finalizó.