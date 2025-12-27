Endrick desata pasiones por su llegada al Olympique de Lyon: "Puede ser uno de los mejores delanteros de la Ligue 1"

No ha pasado ni una semana desde que el Real Madrid anunciara la cesión de Endrick al Olympique de Lyon, y la locura con el delantero brasileño ya se ha desatado en Francia.

Su llegada al conjunto galo causó enseguida un gigantesco interés, y las publicaciones que oficializaban el desembarco de Endrick en la Ligue 1 se convirtieron en las más vistas de los últimos tiempos.

Los aficionados aguardan ansiosos la oportunidad de poder ver a Endrick en acción por primera vez con la camiseta del Olympique de Lyon, pero las voces críticas y más analistas también coinciden en señalar que esta cesión podría ser un punto de inflexión muy importante para la carrera del delantero.

Esperanzas en Brasil

Los medios especializados se hicieron eco de la operación entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon. Las valoraciones fueron, en su gran mayoría, positivas, y apuntaron que este refuerzo le puede hacer mucho bien al equipo francés.

"Veo su fichaje por el Lyon como algo positivo, pero podría haber ocurrido antes. Creo que el Lyon podría ser el lugar adecuado para que tenga muchos minutos de juego, sobre todo con Paulo Fonseca, a quien le gusta este tipo de jugador", afirmó el periodista Arthur Quezada, de TNT Sports.

Para Quezada, eso sí, el movimiento tendría que haberse producido antes: "Creo que Endrick ha tardado demasiado en salir cedido del Real Madrid. Podría haberlo hecho a finales de 2024 o, como muy tarde, en el último mercado de fichajes de verano. Ya sabíamos que no iba a jugar a las órdenes de Xabi Alonso y que su principal objetivo era el Mundial".

Este periodista tiene claro, no obstante, que Endrick va a brillar jugando en Francia: "Quizás se convierta en uno de los mejores delanteros de la Ligue 1. Endrick es muy fuerte físicamente, creo que eso es un factor importante en la Ligue 1".

"En Brasil era una estrella, jugaba en el Palmeiras. En el Real Madrid desapareció. Por eso los brasileños están ansiosos por ver a Endrick en un contexto diferente. Es muy fuerte mentalmente, creo que se adaptará rápidamente", aseguró el periodista.

Además, Quezada valoró el préstamo del joven delantero también en clave Mundial, pensando en la Copa del Mundo del próximo verano: "Tiene ganas de jugar y de intentar asegurarse un puesto en el Mundial. En Francia tendrá más oportunidades y, con el entrenador adecuado, creo que se adaptará".

Optimismo en Francia

En los medios franceses también se ha visto reflejado un gran optimismo por la cesión de Endrick al Olympique de Lyon. Medios como Foot Mercato destacaron que el préstamo es una etapa "lógica y casi necesaria" en una carrera que se ha "congelado" en Madrid por falta de minutos.

En Le Progrès subrayaron que Endrick llega "por la falta de minutos" en el Real Madrid y que debe ser "un refuerzo que hará mucho bien al OL". Presentaron al brasileño como una "muy buena alternativa" en la punta del ataque donde Satriano está rindiendo poco.

Con la Europa League como gran escaparate más allá de la Ligue 1, Endrick tratará de ganarse en el Olympique de Lyon todos esos minutos que no ha conseguido tener durante los últimos meses con Xabi Alonso.

El Lyon es quinto en la liga francesa a cinco puntos de los puestos de Champions League, mientras que es líder de la Europa League y tiene encarrilado su pase directo a los octavos de final.