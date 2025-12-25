La camiseta rota de Maradona en la batalla del Bernabéu se vende por 150.000 €: una lavandera la salvó del olvido

Diego Maradona se encara con un jugador del Athletic en la final de la Copa del Rey EFE

Una de las prendas más icónicas de la historia del fútbol español ha encontrado nuevo dueño: la camiseta que Diego Armando Maradona vistió durante la final de la Copa del Rey de 1984.

Aquella prensa que quedó rasgada tras la batalla campal del Santiago Bernabéu ha sido subastada por una casa de subastas internacional especializada en memorabilia futbolística, alcanzando una cifra de casi 150.000 euros al cambio.

El precio de martillo fue de 145.648 dólares, que con las comisiones de la casa asciende a algo más de 179.000 dólares totales, lo que la convierte en la camiseta de club utilizada por Maradona más cara jamás vendida en una subasta pública.

Solo la legendaria prenda de Argentina que portó contra Inglaterra en México 86 ha superado esta cifra, aunque por un margen abrumador: 9,2 millones de dólares.

La jornada en cuestión, el 5 de mayo de 1984, enfrentó al Barcelona y el Athletic Club en el estadio blanco. El partido terminó 1-0 para los vascos, pero lo que quedó para la posteridad fue menos el resultado que los incidentes que lo rodearon. La tensión había estado hirviendo desde meses atrás, cuando Goikoetxea propinó una brutal entrada a Maradona que le causó una lesión considerable.

La alineación del FC Barcelona en aquella final de la Copa del Rey FC Barcelona

Aquella final fue el punto de ruptura. La pelea que estalló al término del encuentro dejó a Maradona sancionado durante tres meses, una censura que precipitaría su salida hacia el Nápoles y el fin de su etapa azulgrana.

En el vestuario, la camiseta quedó inutilizable: el cuello estaba rasgado y presentaba un corte horizontal en el pecho, cicatrices de aquella batalla que nadie se molestó en reparar. Fue una empleada de lavandería o utilería del club la que tomó la decisión de guardarla.

Consciente de que no podía remendarse sin perder su esencia, decidió conservarla como un recuerdo personal de una jornada que había marcado un hito en la historia culé.

Durante casi cuatro décadas, la camiseta permaneció en el anonimato. La empleada la regaló posteriormente al dueño de un bar frecuentado por trabajadores del club, donde la prenda siguió guardada por la familia, lejos del conocimiento público, protegida por el azar y la discreción.

Diego Armando Maradona, con el FC Barcelona FC Barcelona

Hace poco más de un año, el hijo heredero de aquella familia contactó con una casa de subastas de renombre internacional. Lo que seguía fue un meticuloso proceso de autenticación que incluyó análisis de las roturas, verificación de documentación, contexto histórico y comparativa con otros artefactos de la época.

Matchday Football Auctions confirmó que se trataba de una pieza genuina de incalculable valor histórico. La subasta se convirtió en uno de los eventos más seguidos del año para coleccionistas y aficionados.

El resultado final sitúa esta camiseta rasgada en el panteón de las reliquias futbolísticas mundiales, un testigo mudo de uno de los momentos más convulsos de la Barcelona azulgrana y de la carrera de su mayor leyenda.