Una Nochebuena sin excesos: los deportistas que pasan las Navidades alejados de la fiesta y centrados en la competición

La Nochebuena da el pistoletazo de salida 'oficial' a las Navidades. Para muchos, es el punto de partida a varios días de reuniones familiares, comidas, cenas y sobremesas interminables, pero estos días no son iguales para una buena parte de los deportistas de élite.

Si bien es cierto que algunos disfrutan ya de unas merecidas -y seguramente lujosas- vacaciones, otros tantos no podrán excederse lo más mínimo durante estas fiestas y tendrán que medir al milímetro todo lo que comen y beben. Empezando por esta misma noche.

Hay competiciones que no paran y que viven en estas fiestas uno de sus puntos álgidos del año, como en la NBA o en la Premier League. Otros deportes como el tenis o el ciclismo se encuentran ahora en plena pretemporada, y cualquier exceso en la preparación podría suponer un inconveniente crítico para el inminente inicio de la actividad.

Haaland, durante un partido con el Manchester City. REUTERS

El fútbol para a medias

La alegría del descanso va por barrios en el fútbol. Mientras que La Liga se une al parón navideño y sus futbolistas tendrán la suerte de poder desconectar de la competición hasta los primeros días de 2026, en la Premier League es de sobra conocido la importancia de los partidos que se juegan en plenas Navidades.

La tradición cita a futbolistas y aficionados en los estadios para celebrar el Boxing Day, la mayor fiesta del fútbol inglés que se observa con una mirada que mezcla envidia y admiración desde el resto de países. Este año será algo diferente, es cierto, porque el 26 de diciembre tan sólo habrá un partido, pero entre el 27 y el 28 se jugará el resto de la jornada.

Donde tampoco se levanta el pie del acelerador es en la Copa de África que se disputa estos días en Marruecos. De hecho, para este mismo 24 de diciembre están programados cuatro partidos de la fase de grupos.

El Christmas Day de la NBA

Uno de los deportes que mantienen su actividad por todo lo alto es el baloncesto. La cena de Nochebuena no dejará muchas opciones a los excesos, especialmente en la NBA, ya que el día 25 se disputa el tradicional Christmas Day con hasta cinco partidos importantes.

La Euroliga hace un pequeño receso hoy y mañana, pero no habrá demasiado margen para los jugadores, porque el 26 estarán de vuelta en las canchas.

La Liga Endesa, por su parte, se detuvo el pasado fin de semana, pero no ofrece tampoco mucha tregua. Regresa el día 27 de diciembre a la actividad, y durante estas fiestas navideñas celebrará hasta tres jornadas que hará que los jugadores tengan que estar plenamente centrados en guardar su forma física.

La NFL, camino de la Super Bowl

Los que tampoco van a tener demasiada opción de disfrutar y sobrepasarse con las comilonas navideñas van a ser los jugadores de la NFL. El mayor espectáculo del deporte de Estados Unidos no cierra sus puertas durante estas fiestas y tiene programados partidos próximamente.

En Nochebuena la liga ofrece una pequeña tregua, pero el día de Navidad la competición no perdona porque se disputarán hasta tres encuentros.

La NFL entra además en su tramo decisivo y los playoffs por el título empiezan a dibujarse en el horizonte. Todo ello, con el objetivo de llegar a su debido tiempo a la Super Bowl, que está fijada para el 8 de febrero de 2026.

Ciclismo y tenis, en pretemporada

En una situación un tanto peculiar se encuentran siempre por estas fechas los profesionales de deportes como el tenis o el ciclismo. Hace tiempo que la temporada de estas dos disciplinas finalizó, pero al desarrollarse a lo largo del año natural el inicio del nuevo curso es casi inminente.

Carlos Alcaraz y compañía se encuentran en plena preparación de la próxima campaña, así que tendrán que seguir completamente centrados en su trabajo durante estas fiestas navideñas.

Carlos Alcaraz, durante la final de las ATP Finals Europa Press

Duros entrenamientos aguardan en los próximos días a los grandes nombres del circuito, sobre todo porque tienen su vista fijada en el primer gran objetivo de la temporada, el Open de Australia que comenzará el 12 de enero de 2026.

Una situación similar viven en el ciclismo Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y el resto de estrellas. Los equipos ya han estado concentrados -la mayoría de ellos en España- para empezar a rodar la forma, así que no habrá ni un paso atrás estas Navidades en un deporte en el que cada día más se mide todo al milímetro, especialmente la nutrición.

El UAE Team Emirates de Tadej Pogačar, equipo que será de los primeros en instalarse y repite por segundo año consecutivo en Benidorm.

No sólo eso, sino que algunos de los grandes nombres como Mathieu Van der Poel o Wout Van Aert hace ya varios días que comenzaron la temporada de ciclocross. Esta disciplina concentra en estos días un alto volumen de pruebas para las que los corredores deben estar a punto a estas alturas del año.

Además, este año se unen todos aquellos deportistas que sueñan con estar a partir del próximo 6 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Ninguno querrá estropear su plan durante estas Navidades para llegar a la cita olímpica en plenitud de condiciones.