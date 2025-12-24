Matías Cabrera (39), de futbolista a representar a la agencia de Beyoncé: "A mí el fútbol me dio rebeldía"

Matías Cabrera jugó más de 20 años en el fútbol profesional. Pasó por Cerro, Peñarol y Nacional en Uruguay, pero también llegó a Europa. Cagliari en Italia fue su gran salto al continente. Defendió la camiseta uruguaya en varias ocasiones.

Era un lateral izquierdo sólido, versátil, con experiencia acumulada en diferentes ligas. Pero hace menos de dos años decidió cerrar ese capítulo y abrir otro completamente diferente.

"Para mí ser jugador de fútbol era el sueño más grande que podía existir y realmente te hace sentir vivo", reflexiona Cabrera sobre sus dos décadas dentro del campo.

Esa pasión lo llevó a jugar en equipos donde la presión era constante, donde los clásicos eran guerras emocionales, donde cada fin de semana era una montaña rusa de adrenalina.

Pero cuando el cuerpo empezó a pedir tregua, Cabrera enfrentó lo que todos los futbolistas temen: el vacío post-retiro. "Extraño la adrenalina de los fines de semana, el fútbol es una montaña rusa de emociones", confiesa sin tapujos. No fue un retiro tranquilo. Fue un retiro de alguien que necesitaba seguir compitiendo.

Su cambio de vida

Y fue entonces cuando llegó la oportunidad. En 2023-2024, Matías Cabrera se convirtió en socio estratégico de Roc Nation Sports en Uruguay.

La agencia fundada por Jay-Z, el magnate del hip-hop y empresario estadounidense, representa a algunos de los futbolistas más cotizados del planeta: Vinicius Jr, Endrick, Vinícius, Martinelli, Lucas Paquetá.

¿Cómo llega un exfutbolista uruguayo a representar a futbolistas para la agencia de Beyoncé y Jay-Z? Cabrera lo explica con la misma convicción que defendía la banda izquierda: "A mí el fútbol me dio rebeldía".

Esa rebeldía, esa mentalidad ganadora que solo se cultiva en décadas de competencia profesional, es exactamente lo que necesita alguien en el mundo de los negocios deportivos de élite.

Matías Cabrera, durante un partido.

"Cuando jugaba al fútbol expresaba con mi cuerpo lo que sentía. En este mundo empresarial es un poco lo mismo, también se trata de ganar, de perder, de competir", explica Cabrera sobre la transición de un mundo a otro.

Su rol en Roc Nation Sports es representar y acompañar a futbolistas jóvenes y en desarrollo. La agencia cubre todo: contratos con clubes, acuerdos de patrocinio, gestión de imagen, inversiones, educación financiera.

Cabrera es la cara local, el que entiende la cultura uruguaya, la idiosincrasia del jugador latinoamericano, los trámites que requieren operar en la región.

En Roc Nation, el potencial es prácticamente ilimitado: comisiones por fichajes de millones de dólares, porcentajes de contratos de patrocinio, participación en acuerdos de imagen. Cabrera lo sabe y no lo oculta: "Voy a ganar mucho más dinero del que ganaba en el fútbol".

Pero no es solo dinero. Es también propósito. Cabrera trabaja con futbolistas que representarán a sus países en Copas América, Mundiales o Juegos Olímpicos. Sigue estando en el corazón del fútbol, pero desde una posición diferente: no compitiendo, sino construyendo carreras.