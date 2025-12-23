El Real Madrid cede a Endrick al Olympique de Lyon hasta el final de la temporada

El delantero se marcha al club francés en busca de los minutos que no estaba encontrando con Xabi Alonso.

Endrick jugará cedido en el Olympique de Lyon lo que resta de temporada. El Real Madrid hizo oficial la operación en la tarde de este martes a través de un escueto comunicado, por lo que el delantero abandonará la disciplina blanca rumbo a la Ligue 1.

"El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han acordado la cesión del jugador Endrick hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2026", comunicó la entidad blanca, sin aclarar si hay algún tipo de contraprestación económica por este acuerdo.

La situación del delantero era insostenible esta temporada en el Real Madrid. No entraba en absoluto en los planes de Xabi Alonso, y hasta la fecha tan sólo había disputado 99 minutos repartidos en tres partidos, uno de La Liga, otro de Copa del Rey y otro de Champions.

Endrick, a la derecha, junto a Mbappé en el partido de Copa ante el Talavera Reuters

El brasileño buscará en Francia esos minutos que tanta falta le hacen con 19 años para seguir creciendo como futbolista. Llegará a un Lyon que es quinto en la Ligue 1 y que está necesitado de goles para poder entrar en los puestos que dan acceso a Champions.

No es la primera vez que Real Madrid y Olympique de Lyon acuerdan una cesión con un delantero. En la temporada 2017/2018 Mariano salió a préstamo al club francés, y allí deslumbró con 21 goles en 45 partidos.

