Vinicius hace saltar las alarmas tras ser sustituido entre pitos: se quita su foto de perfil con el Real Madrid en sus redes

Real Madrid

Sevilla

No había terminado aún el partido y Vinicius se marchó directamente al vestuario tras ser sustituido por Xabi Alonso en el minuto 83 dejando su lugar a Gonzalo. El brasileño, despedido entre pitos por su afición, cogió su teléfono móvil y fruto del calentón cambió la foto de perfil de sus redes sociales.

Vinicius abandonó el terreno de juego sin hacer ningún tipo de gesto a diferencia de otras ocasiones. Serio y cabizbajo se marchó escuchando los silbidos de una afición que hasta no hace muchos meses le idolatraba.

Sin embargo, eso ya ha cambiado. O mejor dicho, el rendimiento del brasileño ha bajado y el soberano público del Bernabéu le ha hecho saber que vestir esa camiseta implica dejarse todo en el campo todos los partidos. Algo que no ha hecho Vinicius.

El '7' del Real Madrid se abrazó con Xabi Alonso, quien le reconoció el esfuerzo que había hecho a pesar de no haber jugado su mejor partido. No obstante, la pitada que recibió nunca antes se había producido desde que empezó a vestir la camiseta blanca.

Al madridismo no le ha sentado bien ver la imagen riéndose en el banquillo de El Prado durante el encuentro ante el Talavera en Copa del Rey tras el 2-3.

Por otro, la sensación de que no se está vaciando a nivel de actitud. Y por otro, el mero rendimiento: lleva 17 partidos seguidos sin marcar (entre club y selección).

Al llegar al vestuario, Vinicius quitó su foto de perfil con la camiseta del Real Madrid. Tenía una sosteniendo la camiseta. Y puso una suya... con Brasil. Todo, de forma casi instantánea a subir una publicación con el brazalete y un inexistente, pero existente mensaje: "...". Tres puntos suspensivos.