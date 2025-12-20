El Atlético de Madrid tiene un problema con Griezmann: el suplente más decisivo de Europa duda sobre su futuro

Antoine Griezmann, pensativo en el banquillo del Coliseum en la previa del Getafe - Atlético de Madrid. Reuters

Titular en cuatro de los últimos 13 partidos y con tan solo 656 minutos a sus espaldas en La Liga, Antoine Griezmann atraviesa su primera temporada en el Atlético de Madrid sin ser la estrella del equipo.

El proyecto ahora gira en torno a Julián Álvarez y tanto Baena como Sorloth le están ganando la partida en la lucha por la titularidad. El máximo goleador en la historia del conjunto rojiblanco ha perdido protagonismo y ha pasado a ocupar un rol de jugador meritorio para Simeone.

"Antoine está jugando menos como titular, no es fácil para un jugador histórico, goleador, no darle esa titularidad que siempre cree merecer uno", reconoció el argentino tras la victoria ante el Valencia.

Tal y como pasó también frente al Levante, 'El Principito' entró desde el banquillo y revolucionó el encuentro: entró con el 1-1 imperando en el electrónico del Metropolitano y marcó un doblete (3-1 fue el resultado final); mientras que ante el conjunto che ingresó al terreno de juego también con el empate en el marcador y anotó el gol de la victoria (2-1).

Griezmann está aportando mucho más que un granito de arena cuando sale desde el banquillo, siendo el suplente más decisivo de La Liga con cinco goles, unos números que también le catapultan a lo más alto en Europa.

El ex internacional francés también es el máximo goleador de las cinco grandes Ligas en cuanto a jugadores suplentes se refiere. Las cinco dianas de Griezmann están por encima de las cuatro que suman también el jugador marroquí del Lille Hamza Igamane, el francés del Marsella Robinio Vaz y el alemán Stefan Schimmer del Heidenheim 1846.

Datos que reflejan y dejan bien a las claras el compromiso de Griezmann con el equipo a pesar de haber perdido su sitio, sabiendo que desde el banquillo, puede seguir siendo un jugador diferencial, como siempre lo ha sido desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid.

En los 27 partidos disputados hasta la fecha, el '7' del conjunto rojiblanco lleva marcados nueve goles, mientras que ha repartido una asistencia. Saliendo desde el banquillo genera un gol cada 130', mejorando los números de Sorloth y Baena.

Su futuro está en el aire

No obstante, su edad -34 años- pesa en la elección de Simeone al confeccionar el once, del mismo modo que ocurre con Koke, con un año menos que el francés.

"Los cracks nunca traen problemas. Los cracks de verdad. No traen problemas porque entienden su lugar, saben que han pasado los años, aceptan el rol porque está en un lugar de la plantilla y dan el máximo como están reflejando hoy Antoine y Koke", manifestó el Cholo el pasado sábado al ser preguntado por la situación de las dos leyendas del club.

Griezmann, durante el partido ante el Oviedo en el Metropolitano. Reuters

Sobre su futuro habló el propio Griezmann tras el partido ante el Valencia: "Como dije hace unos meses, voy temporada a temporada [...] De cara al futuro pienso en ganar un título con el Atlético. Quedan meses así que estar bien física y mentalmente para ayudar al equipo".

Aventurar ahora mismo si cumplirá la totalidad del contrato, recordemos que cuenta con 34 años ya, es arriesgado. Su decisión estará marcada por su bienestar personal y familiar, su rol en el Atlético, y las propuestas que lleguen.

De momento, según explican en Francia, el jugador tendría tres ofertas concretas sobre la mesa. Tres que no parecen tampoco de la entidad, sí en lo económico, para temer una salida prematura.

Según publicó el medio Débats Sports, el delantero del Atlético de Madrid contaría con las propuestas de Al -Ahli en Arabia Saudí; el Charlotte FC en la MLS; y Al -Wahda en los Emiratos Árabes Unidos.

El primero le habría prometido convertirlo en la cara de su proyecto; el club estadounidense le garantiza un papel protagonista y Griezmann cumpliría así su deseo de jugar en Estados Unidos; mientras que el último está dispuesto a ofrecerle un contrato corto pero muy ventajoso en lo económico.

A éstas, se les podría sumar en los próximos meses la de un Inter de Miami que le tiene en sus planes, para reunirle con Leo Messi y Luis Suárez, como en su etapa del FC Barcelona, según recoge Mundo Deportivo.