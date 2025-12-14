El éxito de Sergio Ramos (39) fuera del fútbol: su inmobiliaria supera los 2 millones de euros en ingresos en su primer año

Mientras se mantiene a la espera de recibir la llamada de un equipo que le convenza con su proyecto, Sergio Ramos está explotando su faceta empresarial diversificando sus inversiones en sectores tan variados como el inmobiliario, la ganadería, la moda y el arte.

A través de distintas sociedades y proyectos personales, Ramos ha construido un sólido imperio que refleja su visión estratégica y su interés por asegurar un futuro más allá de los terrenos de juego.

Su sociedad inmobiliaria ha superado en este 2025 la barrera de los dos millones de euros de ingresos y cerró el ejercicio con unos beneficios de 281.000 euros.

Detrás de estas cifras se encuentra Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), vehículo clave a través del cual el futbolista participa en uno de los grandes desarrollos urbanísticos del futuro Madrid.

El proyecto de Los Berrocales forma parte de la gran expansión residencial de Madrid, que incluye otros desarrollos como Valdecarros o Los Ahijones, y se perfila como una de las zonas de mayor proyección a medio y largo plazo.

Para inversores como Ramos, la apuesta por este tipo de ámbitos combina un horizonte temporal amplio con la posibilidad de capturar plusvalías relevantes a medida que avanza la urbanización y la comercialización de parcelas.

La estructura accionarial

Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales está participada por Sergio Ramos y por la cadena de supermercados Eroski, a través de Cecosa Hipermercados, que se ha convertido en el socio de referencia.

Tras una ampliación de capital destinada a reforzar el equilibrio financiero de la sociedad, Eroski pasó a controlar casi el 60% de las acciones, mientras que Ramos conserva aproximadamente el 39,2% del capital.

Sergio Ramos, 39 años

En ejercicios anteriores, DILB llegó a registrar pérdidas de hasta 19,1 millones de euros debido al deterioro contable del valor de los terrenos, una consecuencia habitual en proyectos de largo recorrido cuando se revisan las tasaciones o se retrasan los calendarios de desarrollo.

Esa situación llevó a los socios a inyectar recursos adicionales y a reordenar su compromiso financiero con la compañía, con el objetivo de acompañar el ciclo completo del proyecto urbano.

Uno de los elementos clave en la estabilidad de DILB es el crédito de 5,5 millones de euros que la sociedad mantiene con sus propios socios, que ha sido extendido hasta julio de 2026.

Esta prórroga da margen para gestionar el calendario de ventas y desarrollar una estrategia más ordenada de desinversión o explotación de activos, evitando presiones excesivas de liquidez en el corto plazo.

El saneamiento progresivo de las cuentas, con el paso de fuertes deterioros a beneficios positivos, apunta a un cambio de ciclo para la inmobiliaria vinculada a Ramos.

Si se mantiene la dinámica de comercialización y mejora del entorno macroeconómico, la compañía podría consolidar una senda de resultados recurrentes en los próximos ejercicios, reforzando el valor patrimonial de la inversión del futbolista.

Futbolista e inversor

La apuesta de Sergio Ramos por el ladrillo se enmarca en una tendencia creciente entre deportistas de élite que buscan diversificar su patrimonio hacia activos tangibles y proyectos empresariales.

En el caso del central, su participación relevante en DILB le permite combinar el papel de socio financiero con el de figura visible de una operación urbanística de gran escala, asociando su nombre a un desarrollo que aspira a convertirse en nuevo polo residencial de Madrid.

Sergio Ramos, durante el partido ante el Toluca. Reuters

Más allá de Los Berrocales, la trayectoria de Ramos como inversor refleja una estrategia que va ganando sofisticación, incorporando socios industriales como Eroski y estructuras societarias específicas para cada proyecto.

El salto de las pérdidas contables a los beneficios en 2025 en su inmobiliaria refuerza la idea de que la segunda carrera del futbolista ya se está jugando en los despachos y en el mercado inmobiliario, con números que empiezan a acompañar el relato de su faceta empresarial.