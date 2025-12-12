Vinicius 'retrocede' 5 años: sin colmillo, perdido en un limbo y con la amenaza de sufrir su peor racha goleadora de siempre

12 partidos consecutivos sin marcar. Ese es el drama actual de Vinicius Jr desde el gol al Villarreal hace ya más de dos meses. Está a solo cuatro encuentros de igualar su peor racha histórica: 16 encuentros en la temporada 2020-21. Con cinco goles en 22 choques, sus números recuerdan a aquel joven desacertado que parecía superado.

La cifra más alarmante es brutal: 41 disparos consecutivos sin encontrar portería. 41 oportunidades donde la puntería ha abandonado al delantero brasileño. Es el síntoma más claro de una desconexión total con el gol.

En el desglose estadístico emergen más sombras. 27 regates exitosos de 59 intentos representan una efectividad del 45,7%. Esa cifra está dentro de su media histórica, lo cual es paradójico: sigue desbordando, pero ya no sabe qué hacer después. 190 pérdidas de balón completan el retrato: casi 16 por encuentro.

La comparativa temporal es devastadora. En la temporada 2025-26 acumula 5 goles en 22 partidos, lo que representa 0,23 goles por partido. Apenas 2 campañas atrás, en 2023-24, marcaba a un ritmo de 0,62 goles por partido. Ha caído un 62% en su productividad ofensiva.

La temporada 2024-25 dejó 21 goles en 52 encuentros, una tasa de 0,40 tantos por partido. Ahora, ese número se ha desplomado hasta números que recuerdan su peor momento: la campaña 2020-21, cuando apenas metió 6 goles en 51 encuentros. Entonces promediaba 0,12 goles por partido.

En aquel primer año en el Madrid, Vinicius vivió un calvario ofensivo. Encadenó 16 partidos sin marcar y sufrió 2 sequías terribles: solo un gol entre octubre de 2020 y abril de 2021, incluyendo 31 partidos. Su juventud explicaba entonces esos números. Ahora tiene 25 años.

La ironía corroe cualquier esperanza. Es un futbolista que hace apenas una temporada aspiraba seriamente al Balón de Oro tras campañas extraordinarias. Ahora vuelve a los números que lo atormentaban cuando era una promesa sin terminar de cuajar. El cálculo es sencillo: ha retrocedido 5 años.

Los números revelan una verdad incómoda: el problema no está en el regate. 27 de 59 intentos confirmados exitosos, una tasa del 45,7 por ciento, está dentro de sus parámetros normales de carrera. Vinicius sigue siendo un desbordador de clase mundial.

Sin claridad

Lo perturbador es qué ocurre después del regate. Esos 41 disparos consecutivos sin marcar no reflejan un problema de desborde, sino de toma de decisiones en el último tercio. El ángulo, la potencia, el momento: todo parece errado en una mente que probablemente lleva demasiados partidos pensando en la sequía.

190 pérdidas de balón en 12 encuentros hablan de desesperación ofensiva. Un futbolista que intenta excesivamente, que tira de individualismo porque colectivamente no encuentra soluciones. Es un síntoma de desconexión tanto mental como física.

En La Liga específicamente lleva dos meses sin marcar, desde aquel gol al Villarreal el 5 de octubre. Su efectividad en la competición doméstica es aún más preocupante: 5 goles en 16 encuentros, apenas 0,31 tantos por partido. Una cifra poco acorde a su nivel.

Vinicius Jr se lamenta de una acción contra el Manchester City. REUTERS

Con 6 asistencias en todas las competiciones demuestra que algo de creatividad persiste. Sin embargo, la desconexión ofensiva es profunda: es como si el gol le tuviera miedo. 41 disparos seguidos sin portería es demasiado para ser mala suerte. Es una crisis de confianza convertida en estadística.

La cuenta atrás es inexorable. Necesita marcar en 1 de los próximos 4 encuentros para no igualar su peor racha de 16 partidos. Si llega a 17 sin gol, escribirá un nuevo récord negro en su trayectoria merengue. Su campaña peor completa sigue siendo 2020-21, pero esta sequía amenaza con superarla.

Vinicius atraviesa un limbo donde el futbolista consagrado se desmorona bajo el peso de la ineficacia. Este fin de semana tendrá una nueva oportunidad. Quizá sin Mbappé a su lado por lo que deberá ser él quien tire del carro.

Será un duelo crucial para el Real Madrid. En Mendizorroza contra el Alavés y con el futuro de Xabi Alonso en entredicho. No ganar supondrá el adiós del tolosarra y muchas de las opciones de lograr los tres puntos pasan por el rendimiento de Vinicius Jr.