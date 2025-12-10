La vez que Pep regresó al Bernabéu por Champions y eclipsó el Madrid-City con un guiño secreto a Nadal

Pep usó una joya desconocida que fue creada para Nadal EFE y @rafaelnadal

El tan esperado duelo entre Real Madrid y Manchester City en la Champions League revive un episodio singular de abril de 2024, cuando Pep Guardiola regresó al Santiago Bernabéu por la Champions y captó la atención con un detalle sutil.

En un guiño secreto a Rafael Nadal, a través de un reloj exclusivo, eclipsó el Madrid-City y generó revuelo entre los coleccionistas.

¿Cómo lucía el reloj que usó Guardiola ante el Madrid en 2024?

El Richard Mille 27-01 que Pep Guardiola llevó al Santiago Bernabéu destaca por su rareza extrema, ya que solo existen 50 unidades en todo el mundo y surge de una adaptación del modelo original dedicado a Rafael Nadal en 2019.

La variación principal reside en el tono de la esfera, que cambia del gris habitual al blanco puro, lo que eleva su estatus como objeto de colección codiciado.

Esta pieza automática posee una caja de 46 milímetros elaborada en carbono resistente, con una esfera transparente que permite apreciar los mecanismos internos en detalle.

La correa, fabricada en caucho flexible, asegura comodidad durante eventos intensos como un partido de la Champions League, y el diseño general adopta una forma de tonel con bisel reforzado en el mismo material.

https://x.com/cracks_oficial/status/1778091893840028026

Los detalles ocultos sobre esta joya relojera

Según reveló la revista Semana, el precio del Richard Mille 27-01 ronda los 1.3 millones de euros. Además, esta edición limitada es un homenaje implícito al extenista español, ya que la marca creó esta versión para celebrar los logros de Nadal.

Además, el reloj incorpora una base de aleación de titanio y Lital, un compuesto empleado en industrias avanzadas como la aviación y los vehículos de Fórmula 1 para garantizar durabilidad extrema.

Esta edición especial resulta la más ligera entre los relojes mecánicos producidos hasta ahora, con un peso total de apenas 18,83 gramos que incluye la correa, gracias a materiales ultralivianos como el carbono y las aleaciones aeroespaciales. La esfera esqueletizada revela componentes precisos, y el conjunto resiste impactos severos.