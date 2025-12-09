Xabi Alonso habla de "unidad" frente a la crisis y se molesta al recordarle el cambio de Vinicius en El Clásico

Xabi Alonso compareció este martes en la previa del enfrentamiento ante el Manchester City con un discurso centrado en la unidad del grupo y la necesidad de revertir la mala sensación que dejó la derrota ante el Celta en el Bernabéu.

El técnico del Real Madrid se mostró firme ante los rumores sobre su continuidad y rechazó entrar en valoraciones sobre decisiones puntuales que ha tomado en el terreno de juego, mostrándose molesto cuando le recordaron el cambio de Vinicius en El Clásico de hace más de un mes.

Desde el primer momento, Alonso dejó claro que el equipo sale unido de esta crisis. "Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. Es el momento que tenemos, estamos unidos y convencidos de que podemos ganar mañana. Tenemos que jugar con buen ritmo y competir", afirmó, haciendo hincapié en que la mentalidad del grupo sigue siendo la correcta a pesar de las dificultades.

A la pregunta sobre si se siente solo en este momento, Alonso fue tajante pero reflexivo. "Esto es un club y vamos todos de la mano. Cuando eres entrenador del Madrid, hay que afrontar estas situaciones. Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana. Para revertir el enfado, que es normal. En nuestras cabezas solo está el City. En el fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido", respondió.

Cuando le preguntaron específicamente sobre los nombres de posibles sustitutos que circulaban por los medios, el técnico se limitó a añadir: "Cuando uno entrena al Madrid, hay que estar preparado para afrontar todo esto".

Alonso insistió en su capacidad de abstracción respecto a los rumores externos. "Mi foco está en el equipo, en el campo y en el siguiente partido. Es lo que puedo controlar y estoy muy focalizado en esto", enfatizó, trazando una línea clara entre su responsabilidad como entrenador y el ruido mediático que rodea a cualquier momento de crisis en un club como el Real Madrid.

El técnico también abordó su adaptación a los procedimientos del club. "No se trata de cambiarlo. Conozco la cultura del Madrid y por eso es el club más grande del mundo. Hay que adaptarse. Algunos días va bien, otros no tan bien. Tras los partidos siempre sacamos conclusiones y ahora que dar la vuelta a la situación con buena energía", señaló.

Xabi Alonso, en la rueda de prensa de este martes EFE

Cuando se le cuestionó sobre la caída del equipo tras El Clásico y el enfado de Vinicius aquel día por ser cambiado, Xabi mostró una reacción de claro fastidio. "No sé a qué viene la pregunta. Fue una decisión del momento. Estamos en otro momento. Si es la decisión que debo tomar por lo que veo en el campo, yo no tengo ninguna duda", respondió con firmeza.

Respecto al Manchester City, Alonso se mostró respectuoso pero competidor. "El siguiente [partido] es el mejor, siempre. Los jugadores y los seguidores lo saben. Nos hemos enfrentado al City muchas veces en los últimos años. Lo veo como un reto y como una oportunidad", explicó.

Añadió que conoce bien el equipo de Guardiola: "Es el equipo de Pep. Ya lleva ocho años en el club con diferentes fases, equipos, porque ha ido evolucionando. Ha incorporado jugadores nuevos, pero cosas que son muy reconocibles después de tanto tiempo. Lo conocemos bien y va a ser un gran rival".

A la pregunta sobre si cuenta con el apoyo de toda la plantilla, respondió de forma concisa pero significativa: "Sí". También confirmó el diálogo constante con la directiva: "La comunicación es constante, desde la confianza, la unidad y el cariño. Todos estamos juntos en esto".

Alonso finalizó con un mensaje de esperanza y cohesión. "Estamos todos juntos. Hay que pasar los momentos buenos y los no tan buenos sin fisuras. Mañana tenemos un partido muy bonito e ilusionante. Desde que entrenemos ahora se nos tienen que encender los ojos para que al Bernabéu le guste lo que vea. Si eso sucede, tenemos muchas opciones de ganar", concluyó. Xabi está listo para 'su' final.