Tchouaméni defiende a Xabi Alonso y señala al vestuario: "Si perdemos 0-2, la culpa no es del entrenador"

Aurélien Tchouaméni se presentó este martes ante los medios como uno de los valedores del vestuario del Real Madrd en un momento de cuestionamiento.

El centrocampista francés no dudó en defender a Xabi Alonso y, de manera directa, asumió las responsabilidades que corresponden a los jugadores, dejando claro que la solución de la crisis pasa por mejoras en el campo que no dependen del cuerpo técnico sino de la ejecución colectiva sobre el césped.

Tchouaméni fue claro respecto a la falta de intensidad que caracterizó la derrota del domingo: "Ante el Celta, claro. Y en otros partidos también. Si no jugamos con la máxima intensidad, es muy difícil ganar partidos. No lo hemos hecho contra el Celta y hay que hacerlo mañana contra el City", reconoció, sin evasivas.

Sin embargo, su mensaje fue más allá de la simple constatación del problema. El francés se dirigió directamente a sus compañeros y a sí mismo, enfatizando que la responsabilidad última de los resultados recae en los once que saltan al campo.

Cuando se le preguntó específicamente si la culpa de estos problemas era del entrenador, Tchouaméni fue inequívoco: "Seguro que el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es la culpa del entrenador, la cosa es que tenemos que mejorar", afirmó con contundencia.

En esa línea, Tchouaméni no ocultó su apoyo total a Alonso. "Sí, claro. Estamos todos juntos. Tenemos que luchar en la misma dirección, con el entrenador. En el campo tenemos que hacer las cosas mejor y tenemos una buena oportunidad para cambiar la dinámica y seguir sumando puntos en Champions", expresó.

Sobre los aspectos tácticos que necesitan mejora, Tchouaméni identificó varios. "Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer las cosas mejor. Con balón, con el compromiso de todos y jugar mejor en defensa y en ataque. Esperamos mejorar porque no se puede permitir lo que está pasando", señaló.

En cuanto a la presión de inicio, explicó que ha habido inconsistencia. "Tenemos que mejorar en ese aspecto. Cuando empezamos los partidos queremos presionar al rival, como en Bilbao. A veces lo hacemos bien y otras muy mal. Tenemos que mejorar para recuperar más balones", indicó.

La cuestión de los lesionados en defensa es un factor que complica la tarea, pero Tchouaméni no lo utilizó como excusa. "Vamos a hablar hoy del plan del partido con el entrenador. Tenemos muchos lesionados en la defensa, pero tenemos muchos jugadores que pueden jugar en esas posiciones con un gran nivel. Tenemos que defender juntos y con compromiso. Jugamos ante un buen equipo, con jugadores increíbles, pero a nuestro nivel podemos ganar el partido", afirmó.

Respecto al Manchester City, el centrocampista madridista fue analítico. "El City es un buen equipo, especialmente con la pelota. Les gusta tener el balón durante mucho tiempo y vamos a tener que estar muy compactos. Cuando defendamos y cuando ataquemos para crear oportunidades. Va a ser un gran partido para ver y para disfrutar", expresó.

El mensaje de Tchouaméni es claro: en el Bernabéu esperan una reacción de carácter, no excusas. El vestuario sabe que la solución depende de ellos, no del técnico.