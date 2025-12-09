El consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien"

Guardiola, en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid. EFE

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la Champions League frente al Real Madrid en el Bernabéu.

El español apenas fue preguntado por su equipo y todo giró en torno a Xabi Alonso y su futuro más inmediato en el club blanco.

Guardiola no quiso entrar demasiado al trapo. "Es una respuesta que desconozco. La realidad la conocéis vosotros; yo estoy muy lejos y no vivo aquí", aseguró.

Empatizar con Alonso

"Por supuesto. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble. Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno".

"Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar... y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante".

Poder de los jugadores

"No estoy dentro, no sé si lo están o no. Pero depende. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren a los jugadores, lo tendrá ellos...".

Diferencia con el año pasado

"Estamos en la Fase Liga y no es lo mismo que unos cuartos, por ejemplo. La temporada pasada jugamos contra ellos con todos los problemas que tuvimos, muchísimas bajas... y aunque fue una buena eliminatoria, era un momento de transición para nosotros".

"Ahora tenemos a jugadores que pueden marcar la diferencia, un legado. Y en algún momento hay que demostrar que podemos competir en Europa. Este es un muy buen lugar al que venir para probarte como equipo".

Poder del Real Madrid

"Esta es una pregunta que tú sabes mejor que yo. Es una pregunta para ti mismo".

Xabi y su puesto

"No... no... me preguntáis por el futuro de Xabi y yo sólo le deseo lo mejor, por la estima que le tengo. Pero es una respuesta que desconozco. La realidad la conocéis vosotros; yo estoy muy lejos y no vivo aquí".

Superioridad de Inglaterra sobre España

"El último campeón fue el PSG y no quedó en el Top-8. Esto es muy largo... es mejor clasificarse arriba, pero sobre todo llegar bien a la época de las eliminatorias. La Liga inglesa es muy dura, eso sí".

Consejo a Alonso

Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás.

El Madrid de Xabi y sus equipos

"Ningún equipo se puede comparar con el mío; mis equipos son impresionantes (guiña el ojo y sonríe). Cada equipo es diferente... y en el deporte debes ir creciendo, poco a poco. Como hay fases. Los que ganan son los que crecen durante el año".

"Y en ese proceso hay momentos en los que bajas: lesiones, cosas que pasan, etc. Yo quiero que el equipo en octubre sea mejor que en septiembre. Y así todo el rato. Y al final, se dictará sentencia".

Bernabéu

"En Europa hay partidos importantes y muchos campos grandes y especiales. Vete al Camp Nou, a Old Trafford... todos tienen su mística. Todos los campos son especiales".

Cómo vive un partido ante un entrenador cuestionado

"Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino, ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde".

Hacéis muchas hipótesis y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana. Yo me preocupo de analizar a mi equipo y de pensar en la actitud: para ganar al Madrid en esta competición no vale con ser mejor, sino que tienes que ser muchísimo mejor".

"Y eso implica muchas cosas. Como influyen muchas cosas. A pensar en ganar, en hacerlo lo mejor posible y estar bien en febrero-marzo, que si ambos pasamos será cuando nos volveremos a encontrar, Madrid y City, porque siempre nos volvemos a encontrar".