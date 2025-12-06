El enemigo silencioso de Xabi Alonso: 22 lesiones en cuatro meses y una condena a poner 19 onces distintos en 20 partidos

El inicio de Xabi Alonso al frente del Real Madrid no está siendo sencillo. Los resultados, vistos desde un prisma general y no de las últimas semanas, están siendo positivos, pero el técnico tolosarra se está encontrando con un enemigo que, por desgracia, están a la orden del día en el fútbol: las lesiones.

El último en caer ha sido Trent Alexander-Arnold. El inglés estaba encontrando su mejor versión tras encadenar tres titularidades consecutivas, pero se lesionó en el recto anterior de su pierna izquierda al golpear un balón largo frente al Athletic y estará alejado de los terrenos de juego durante los dos próximos meses.

Un varapalo para Xabi Alonso que parecía haber encontrado al fin un lanzador de juego desde la defensa y alguien capaz de asear la salida de balón del equipo, algo que está siendo un quebradero de cabeza en sus primeros meses como entrenador del Real Madrid.

Ante el Athletic también cayó Camavinga, quien sufrió un esguince leve de tobillo, en lo que fue la 22ª lesión del conjunto blanco esta temporada. Es decir, el Real Madrid está teniendo prácticamente cinco bajas por lesión cada mes. Una cifra superior a la media de los equipos que disputan Champions que suelen tener 16-17 bajas.

Sin duda, noviembre y estos primeros días de diciembre han sido los más perjudiciales para el Real Madrid. En agosto cayeron dos jugadores, en septiembre cuatro, en octubre cinco y en los últimos 35 días la cuenta ha ascendido hasta 11 lesiones.

Mastantuono con pubalgia, Tchouaméni en el semitendinoso, Fede Valverde, Courtois, Militao, Huijsen, Asencio, Mendy, Trent, Camavinga... una lista interminable que no ha hecho más que perjudicar a Xabi Alonso en su labor de encajar su idea en la mente de los futbolistas.

Sin embargo, los datos de lesiones a estas altura de temporada son prácticamente idénticos a los del curso 24-25. El año pasado el Real Madrid había sufrido 23 imprevistos en forma de lesión, pero es cierto que habían sido de mayor gravedad. Llevaban 7 de más de un mes de duración, mientras que esta campaña son cuatro.

Sin continuidad

La plaga de lesiones que está asolando al Real Madrid, especialmente en las últimas semanas, está provocando ver algo tan natural en el fútbol como tener un once titular tipo. Ahora mismo, adivinar la alineación del Real Madrid es muy complicado.

Tras 20 partidos disputados, Xabi Alonso ha puesto en liza una misma alineación en dos ocasiones. Es decir, en 19 de los 20 ha formado con un equipo titular distinto. La única repetida ha sido la compuesta por Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vini y Mbappé.

Se han visto cambios en la portería, en la defensa, en el medio campo... pero pocos en la delantera. Y es que Kylian Mbappé es el único futbolista de la plantilla que ha salido de inicio en los 20 partidos disputados hasta la fecha.

El francés está a un nivel sobresaliente. Suma ya 25 goles y está a cuatro de igualar a Cristiano Ronaldo como el jugador con más goles en el Real Madrid en un año natural. En Liga se ha perdido únicamente 44 minutos, mientras que en la Champions tan solo nueve.

Tras Mbappé aparece Courtois, que únicamente se ha perdido el duelo contra Olympiakos de la pasa semana a causa de una gastroenteritis, y un Álvaro Carreras que ha partido de inicio en 18 de los 19 partidos que ha jugado. Descanso contra el Kairat Almaty.

El lateral izquierdo gallego ha caído de pie en su regreso al Real Madrid siendo una pieza imprescindible para Xabi Alonso por su gran desempeño tanto en labores defensivas como ofensivas y en su gran competitividad.

Acompañando a los tres, otros cuatro futbolistas completan el núcleo más habitual de las alineaciones del entrenador vasco: Güler (17), Tchouaméni (17), Valverde (17), Vinicius (14), Militao (14) y Huijsen (13). Por detrás están Bellingham y Mastantuono con nueve cada una, pero podrían ser más si no llega a ser por sus lesiones.

Por contra, en el lado más bajo están Mendy, Lunin y Gonzalo con una titularidad cada uno. Rüdiger suma tres aunque irá creciendo y después aparece un bloque de Rodrygo, Fran García, Carvajal y Brahim con cuatro cada uno. Ceballos suma cinco, Camavinga seis y Trent y Asencio están con 7.

El único que no ha sido titular esta temporada es Endrick. El delantero brasileño no cuenta para Xabi Alonso y saldrá en el mercado de invierno en busca de minutos para poder demostrar su valía y hacerse un hueco en la rotación del conjunto blanco la temporada que viene.

Ahora, el Real Madrid afronta un tramo de la temporada exigente. Le quedan cuatro partidos para cerrar el año. Tres en el Bernabéu (Celta, Manchester City y Sevilla) y uno a domicilio frente al Alavés. Para entonces, Xabi Alonso espera tener un respiro y no sufrir más contratiempos en forma de lesión.