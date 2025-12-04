Trent Alexander-Arnold vuelve a la enfermería del Real Madrid: sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps

No logra Xabi Alonso tener a toda su plantilla disponible. Las lesiones no le dejan. Y es que Trent se ha vuelto a lesionar después de haber estado en el dique seco los dos últimos meses a causa de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Sin embargo, ahora la lesión es diferente. Según el parte médico emitido por el Real Madrid, al jugador "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda".

Tal y como acostumbra, el club blanco no esclarece cuánto tiempo estará de baja el jugador, puesto que está "pendiente de evolución".

Sin embargo, todo hace indicar que estará dos meses alejado de los terrenos de juego, por lo que se perderá la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid y la hipotética final si el Madrid sale vencedor en el derbi y los tres partidos restantes de la fase liga de la Champions.

Trent no volverá hasta febrero y Carvajal a pesar de estar en la recta final de su recuperación no volverá hasta el año nuevo.

El 28 de octubre, dos días después del Clásico (en el que reapareció jugando 19'), pasó por el quirófano: artroscopia en la rodilla derecha, donde había sido operado de la lesión del ligamento cruzado que sufrió en 2024.

Al capitán del Real Madrid se le estimó unas diez semanas de baja y va por la quinta. Así que el plan del club que maneja el club es que esté en plena forma para la Supercopa de España.

Trent, que estaba empezando a ser importante para Xabi Alonso y estaba recuperando la confianza en su juego, ya arrancó la temporada entre algodones y ya el 7 de julio tuvo que parar una semana por unos problemas musculares que le impidieron arrancar la pretemporada con normalidad.

Más tarde, el 16 de septiembre, sufrió la lesión muscular en el bíceps femoral que le tuvo apartado 31 días (6 partidos) y que volvieron a frenar su integración en el equipo. Ahora le surge un nuevo contratiempo.

Camavinga: esguince leve

El del británico no ha sido el único parte médico que ha sacado el Real Madrid en la mañana del jueves. Camavinga sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo y es duda para el partido del domingo ante el Celta, aunque estará el miércoles en el Bernabéu para enfrentarse al Manchester City.

El francés, autor del segundo gol ante el Athletic Club, se tuvo que retirar con molestias en el 69'. Su sitio en el campo lo ocupó Arda Güler.

Ahora Xabi tendrá que reinventarse el domingo ante el conjunto vigués y deberá romper así el doble pivote que formaba Camavinga con Tchouaméni, mientras Valverde deberá volver al lateral derecho.