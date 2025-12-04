Mbappé, a la caza del récord galáctico de Cristiano: cuatro partidos para los 60 goles en un año natural con el Real Madrid

Dos goles más -y también una asistencia- sumó Kylian Mbappé en San Mamés para sacar al Real Madrid del bache en el que se había metido en las últimas semanas. Una nueva actuación estelar para reafirmar que es el mejor jugador del momento, el delantero más en forma del mundo.

El francés llegó al Real Madrid para esto, para marcar las diferencias. Las cifras son escalofriantes por sí solas y dicen que en este año natural Mbappé ha anotado un total de 55 goles con el conjunto blanco. 62 dianas, si sumamos las conseguidas con la selección francesa.

Va camino de récord, de ese registro estratosférico que firmó Cristiano Ronaldo en 2013, cuando alcanzó los 59 goles vestido de blanco. Mbappé lo tiene a tiro. Aún le quedan cuatro partidos más por delante para cerrar el año, y viendo el estado de gracia que atraviesa nadie se atreve a decir que no vaya a alcanzar semejante guarismo.

Mbappé bate a Unai Simón. EFE

Camino del año perfecto

El 12 de enero llegó el primer gol de Kylian Mbappé en este 2025. Fue un tanto agridulce, porque aunque la víctima fue el Barça, el eterno rival goleó en aquella final de la Supercopa de España y se quedó con el título.

Desde entonces, son doce meses ininterrumpidos viendo puerta para el francés. Su peor racha llegó en abril, cuando encadenó cinco partidos consecutivos sin ver puerta, pero de su sequía se cortó de nuevo ante el Barça.

Precisamente el conjunto culé se ha convertido en una de sus víctimas predilectas en este 2025. Seis goles le ha endosado Kylian al Barcelona en cuatro partidos, lo que implica que cada vez que ha tenido enfrente al conjunto de Flick ha mojado.

Un póquer de goles (Olympiacos), cuatro hat-tricks (Valladolid, Manchester City, Barça y Kairat Almaty) y varios dobletes en su cuenta anual han contribuido a que Mbappé esté ahora mismo a las puertas de un registro histórico.

Es la perfecta muestra de la importancia creciente que tiene este jugador en el Real Madrid. Va a más y parece imposible pararlo. 37 en La Liga, 14 en Champions, 2 en Copa del Rey, 1 en el Mundial de Clubes y 1 más en la Supercopa de España, esa es la división.

Ahora, con sus 55 goles como madridista en este 2025 -62 en total contando los anotados con Francia- tiene a tiro el histórico registro de Cristiano Ronaldo. El que firmó en 2013 con 59 tantos. Mbappé puede ser el primer jugador del Real Madrid que alcance los 60 goles en un año natural.

Para lograrlo tiene todavía cuatro intentos más. Celta, Manchester City, Alavés y Sevilla son los cuatro encuentros que restan por delante para seguir haciendo historia vestido de blanco.

El récord de Cristiano

El mayor depredador de todos los tiempos está a punto de ser alcanzado por Kylian Mbappé. Cristiano, que se hartó a meter goles en el Real Madrid, todavía tiene el mayor registro anotador del club blanco en un año natural.

Su exhibición más portentosa -de entre todas las que firmó en el Santiago Bernabéu- se produjo en 2013. En aquel año el portugués arrasó con todo lo que se le puso a su paso y alcanzó la espeluznante cifra de 59 goles.

Cristiano Ronaldo con la Champions League

La exhibición crece hasta los 69 goles y se suman los 10 tantos que anotó Cristiano Ronaldo jugando con Portugal durante aquel 2013.

Durante ese periodo de tiempo los 59 goles de Cristiano Ronaldo vestido de blanco contribuyeron a que el Real Madrid se proclamara campeón de la Champions League y de la Copa del Rey durante la temporada 2013/2014.

Mbappé, el faro del Real Madrid

La incidencia de Kylian Mbappé en el rendimiento del Real Madrid se ha visto incrementada esta temporada. Si ya el curso pasado terminó volando, desde el primer instante de este curso se vio que su repercusión sobre el juego del equipo iba a ser más exagerada.

Se ha hablado mucho de la 'Mbappédependencia', pero es imposible negar la evidencia. Ha marcado más del 50% de los goles de su equipo y en cada partido todo depende del estado de gracia en el que esté.

Él y Courtois, porque aunque parezca extremadamente simplista, a eso se ha reducido el Real Madrid durante muchos partidos. Especialmente desde que los blancos comenzaron a meterse en el bache de juego y resultados.

Bota de Oro de la pasada temporada, Pichichi de La Liga 2024/2025, este año va camino de destrozar cualquier hito que se le ponga a tiro. Y si mantiene este estado de forma hasta el final del curso, poca discusión podría haber con su candidatura firme al Balón de Oro.