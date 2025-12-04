La desigualdad económica en la Copa del Rey: hasta 632.385 € de diferencia entre los clubes profesionales y los 'aficionados'

Lance del partido entre el Atlético Antoniano y el Villarreal. EFE

La Copa del Rey ya se ha cargado a un Primera División en segunda ronda, aunque han podido ser más. El Girona cayó eliminado en treintaidosavos ante el Ourense CF, un equipo de Primera RFEF que ya sueña con citarse con Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid o Athletic Club en dieciseisavos.

El conjunto gallego dio la campanada eigualó la diferencia que existe entre la primera y la tercera categoría del fútbol español. A pesar de estar siendo el único equipo que ha protagonizado la eliminación de un Primera en esta fase del torneo, otros se quedaron a las puertas.

Es el caso del CD Ebro con Osasuna, el Navalcarnero con el Getafe, el Quintanar del Rey con el Elche y el Atlético Antoniano con el Villarreal. Todos ellos forzaron la prórroga e incluso el submarino amarillo tuvo que sellar el pase en la tanda de penaltis.

Estas 'gestas' cobran una mayor magnitud a tenor de la diferencia entre los equipos y no solo por la categoría o las plantillas, sino también por el dinero, cuya disparidad es abismal.

Y es que los números revelan una realidad mucho más compleja: mientras que los clubes de élite cosechan millones de euros por participar, los pequeños equipos que logran colarse en la primera fase reciben una cuantía muy inferior.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ingresa un total de 33 millones de euros en concepto de derechos televisivos de la Copa del Rey, convirtiéndola en una fuente de financiación para la competición.

Un reparto no equitativo

De esa cantidad, 29,7 millones se destinan al fútbol profesional (Primera y Segunda División), mientras que apenas 3,3 millones se reparten entre el fútbol aficionado. El modelo de distribución, sin embargo, no es equitativo según el canal de TikTok 'A Bote Pronto'.

De los casi 30 millones destinados al fútbol profesional, la mitad se reparte de forma igualitaria entre todos los equipos participantes, garantizando 660.000 euros por club únicamente por participar.​

Pero la brecha se agiganta cuando miramos hacia abajo en la pirámide del fútbol español. Los equipos de Tercera Federación o categoría autonómica que logran llegar a la primera ronda de la Copa del Rey deben repartirse entre todos ellos una cantidad de solo 607.500 euros.

Mario Martín lucha por el balón durante el partido ante el Navalcarnero. EFE

Considerando que 22 equipos procedentes de estas categorías llegaron a la primera ronda en esta edición, cada uno recibió apenas 27.615 euros.​

Esta cifra evidencia una brecha económica descomunal. Mientras que un club de Primera División asegura 660.000 euros solo por estar en la competición, un equipo humilde que labra su camino en las categorías regionales recibe 27.615 euros tras disputar y ganar varios encuentros para alcanzar la primera ronda federativa.

La diferencia es de 632.385 euros, un abismo que representa más de 23 veces lo que percibe un club modesto frente a lo que asegura un equipo de la élite.​

Las diferencias se perpetúan a lo largo del torneo. En la Primera Federación, cada equipo recibe 32.500 euros por jugar el primer partido en casa, cantidad que asciende a cerca de 42.500 si actúan como visitantes.

Por el contrario, los clubes de Segunda Federación solo perciben 32.500 euros por cada ronda superada, una cantidad fija que contrasta con los incentivos adicionales del nivel superior.

A ello hay que sumar, para todos, los ingresos por taquilla, que pueden resultar más o menos relevantes dependiendo del rival al que se enfrente cada club.

La estructura del reparto refleja la realidad económica del fútbol profesional español: los grandes están para dominar, y los pequeños, aunque compitan con igualdad de oportunidades sobre el terreno de juego, comparten un mercado económico radicalmente distinto.