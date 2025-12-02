España, reina de Europa: gana su segunda Nations League seguida tras arrasar a Alemania con doblete de Claudia Pina

La Selección mantiene su hegemonía en el torneo continental tras firmar un recital donde superaron al conjunto teutón de principio a fin (3-0).

España es, otra vez, la campeona de la Women's Nations League. El idilio del combinado nacional con esta competición se ha vuelto a reflejar en una final histórica donde las de Sonia Bermúdez pasaron por encima de Alemania, quien era una de sus bestias negras [Narración y estadísticas de la victoria de la selección española].

En el partido estratosférico que realizó la Selección, Claudia Pina fue la pieza diferencial. La delantera generó peligro constantemente por banda izquierda y culminó su actuación con un doblete espectacular. La victoria de España no se entiende sin su presencia.

Además de la catalana, una joven de 19 años llamada Vicky López puede decir también que ha marcado un gol en la final de la Nations League. Aunque no fue un gol, sino un auténtico golazo.

Irene Paredes levante el trofeo de la Nations League femenina Reuters

En una final inédita, puesto que se jugó a doble partido, la Selección demostró que había aprendido la lección del paupérrimo partido realizado el pasado jueves en Kaiserslautern y 'se comió' al combinado teutón, aunque el marcador no reflejó lo mismo en la primera parte, sí lo hizo en la segunda mitad.

Las de Sonia Bermúdez llevaron la batuta del partido a pesar de no haber podido contar con Aitana -quien fue homenajeada antes del partido debido a la fractura en el peroné que sufrió el domingo- y también supieron sufrir en los momentos más difíciles ante el talento ofensivo de Alemania.

El partido más completo del combinado nacional desde que la seleccionadora madrileña está en el banquillo. Una recompensa también para ella, que levanta su primer título con el combinado nacional, algo que no pudo conseguir durante su etapa como jugadora.

Un auténtico recital

Y es España pasó por encima de Alemania desde lo táctico: no solo igualó su intensidad, sino que la superó y llevó el partido a su terreno. Con un recital empezó a trabajar la victoria desde el minuto uno cuando el balón se puso en juego, pero no fue hasta la segunda parte cuando empezaron a llegar los goles.

Claudia Pina, máxima goleadora de la Nations League, estrenó el marcador pasada la hora de juego después de hacer una pared con Mariona y mandar el balón al fondo de las mallas con un potente derechazo.

La 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐝𝐢𝐭𝐚 de fútbol sala de Mariona.

El 𝐠𝐨𝐥𝐩𝐞𝐨 de Claudia Pina.

El 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐫𝐢𝐨 del Metropolitano.



¡España abre el marcador a la hora de partido! #SelecciónRTVE #UWNL



🇪🇸🇩🇪 España-Alemania, en DIRECTO en @La1_tve

y https://t.co/bOO927Xl8Q pic.twitter.com/E9xa9l1XAP — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025

Sólo siete minutos después, Vicky dobló la alegría con una rosca perfecta con la zurda que quietó las telarañas de la portería. A la segunda fue la vencida para la joven jugadora española.

Y es que en la primera parte ya amenazó con marcar el primero tras un jugadón que culminó con un zurdazo con rosca que se fue rozando el larguero.

Ese disparo era toda una declaración de intenciones. Perdonaría la primera vez, pero no lo haría en su segundo intento.

🏟️ SE CAE EL METROPOLITANO.



¡Golazo de Vicky López para marcar el 2-0 y poner tierra de por medio en el camino hacia el título! #SelecciónRTVE #UWNL



🇪🇸🇩🇪 España-Alemania, en DIRECTO en @La1_tve y https://t.co/bOO927Xl8Q pic.twitter.com/qNuZYb7w07 — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025

A falta de un cuarto de hora para el final, Pina echó el candado con un nuevo derechazo, llegando en carrera, que levantó al público de sus asientos.

El gol de la tranquilidad, de la reivindicación, de la gloria. El carrusel de cambios hizo que Jenni se llevara la ovación que merecía en casa, que viéramos el debut de Imade en sueño español y a Fiamma jugar en casa.

Contra un muro

Ante una Alemania de presión menos asfixiante y en un césped rápido, ideal para su juego, el combinado de Sonia Bermúdez fluyó desde el arranque con Vicky López supliendo la baja de la lesionada Aitana Bonmatí en el once inicial.

De hecho, en apenas cinco minutos ya había tenido dos oportunidades claras. La inaugural, una combinación entre Esther González y Claudia Pina, que dejó sola a su compañera con un pase entre el tráfico de zagueras rivales, terminó con una definición cruzada que rozó un palo.

Y la posterior, generada por un centro desde la derecha de Mariona Caldentey, con un cabezazo de Alexia Putellas desde el punto de penalti que detuvo bien abajo en dos tiempos Ann-Katrin Berger.

Esther González se lamenta por una ocasión fallada. Reuters

A pesar de ese comienzo arrollador, jaleado por los gritos de los 55.843 aficionados en las gradas, más agudos de lo habitual por la numerosa presencia de niños, las visitantes no se encogieron.

Con menos frenesí pero el mismo peligro en las transiciones que cuando ejercieron de anfitrionas, probaron suerte en acciones aisladas como un golpeo desde la frontal de Franziska Kett al llegar al cuarto de hora.

Sin embargo, el enfrentamiento estaba claramente inclinado para las de rojo, que creaban al primer toque y volaban sobre el verde. Mucho ayudaron a ello el descaro de las dos extremos, Claudia Pina y Vicky López, y las llegadas desde segunda línea de Mariona Caldentey.

La jugadora del Arsenal, que no tiene un Balón de Oro porque no reparten los suficientes cada año para premiar el inmenso talento del combinado español, puso un buen balón al área que Esther envió de chilena a las manos de Berger.

😱 DE NO CREER.



¡Dos ocasiones para la @SEFutbolFem en menos de un minuto!



Vicky López y Mariona, a punto de inaugurar el marcador antes del descanso. #SelecciónRTVE #UWNL



DIRECTO | @La1_tve y https://t.co/bOO927WNji pic.twitter.com/0j5Ym3s1rE — Teledeporte (@teledeporte) December 2, 2025

Luego mutó en rematadora con una volea que se marchó fuera por poco y posteriormente en llegadora, con un disparo cerca de la portería que tapó bien la guardameta.

Fueron momentos de ataques pasionales a los que se sumaron un tiro con rosca de López que tocó la parte superior de la red y la oportunidad más clara de las de blanco, un tiro cruzado de Anyomi que silbó cerca del poste con el agregado de la primera parte ya cumplido, toque de atención.

Sin embargo, en la segunda parte España culminó su obra maestra con un recital ofensivo y defensivo donde a Alemania solo le quedaba admirar el cuadro. De hecho, a falta de menos de veinte minutos, el trabajo de la Selección ya estaba terminado.

Ficha técnica del partido:

España: Coll; Batlle (Fiamma, m.88), Paredes, Mapi León, Carmona; Mariona, Aleixandri, Alexia (Jana Fernández, m.88), Vicky López (Athenea del Castillo, m.70), Esther (Hermoso, m.80) y Claudia Pina (Imade, m.88).

Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nüsken (Dallmann, m.80); Cerci (Zicai, m.66), Brand (Hendrich, m.80), Bühl; Anyomi (Martínez, m.66).

Goles: 1-0, m.61: Claudia Pina. 2-0, m.68: Vicky López. 3-0, m.73: Claudia Pina.

Árbitro: Silvia Gasperotti (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Mapi León (m.13) por parte de España y a Gwinn (m.33) y Cerci (m.59) por parte de Alemania.

Incidencias: encuentro de vuelta de la final de la Liga de Naciones disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 55.843 espectadores.