La alineación confirmada del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid en la jornada 19 de La Liga

En una semana de fútbol copero, el Barça y el Atlético de Madrid siguen con la mente puesta en La Liga con un enfrentamiento clave en la lucha por el título. Ambos equipos disputan la Supercopa de España en enero y aprovechan esta semana sin Champions para adelantar el duelo de la jornada 19.

Los de Hansi Flick reciben al equipo rojiblanco como líderes por primera vez en la temporada y dispuestos a dar un golpe sobre la mesa y añadir más presión si cabe a un Real Madrid que atraviesa un momento muy delicado.

Para el choque contra el Atlético de Madrid, uno de los equipos más en forma del campeonato, Flick pondrá en liza el que es prácticamente su once de gala. No estará Fermín, quien se lesionó hace apenas unos días, pero sí que estará disponible para salir de inicio Pedri más de un mes después de su titularidad en el Bernabéu.

En la portería estará Joan García. El guardameta catalán ha vuelto a buen nivel de su lesión y tendrá la misión de acabar con uno de los mayores problemas del Barça en esta primera mitad de la temporada: la portería a cero.

El ex del Espanyol tendrá por delante una línea de cuatro en la que Koundé regresará al once y estará acompañado en los carriles por Balde. En el eje de la zaga formarán Pau Cubarsí y Gerard Martín, sorprende el alemán con la titularidad del lateral en el puesto de central.

En el doble pivote regresará Pedri, quien jugará con Erirc García. El canario regresó con media hora frente al Alavés, y el defensa se ha convertido en un fijo para Flick, independientemente de si juega en defensa o en el medio.

Ambos jugarán unos metros por detrás de Dani Olmo. El canterano, que ha rendido por debajo de su nivel en estos primeros meses, se resarció ante el Alavés con un doblete vital para sumar los tres puntos. Ahora, tendrá varios partidos para ganarse el puesto fruto de la lesión de Fermín.

En la banda derecha estará Lamine Yamal. La estrella culé parece haber encontrado su mejor versión y será capital tanto en la generación en tres cuartos de campo como en la fase de finalización. En el otro costado jugará Raphinha, quien poco a poco se acerca a un nivel óptimo.

Más dudas hay en la posición de '9'. Ante el Alavés Lewandowski fue titular y jugó 60 minutos antes de darle el relevo a Ferran Torres. El polaco encadena varios partidos de inicio y podría descansar para volver al once el próximo fin de semana.

Alineación confirmada FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Olmo, Lamine, Raphinha y Lewandowski.