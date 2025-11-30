Fran Mérida (35), exfutbolista: "Pasé de cobrar 800 € al mes en el Barça a recibir cientos de miles de euros en el Arsenal"

Hace poco más de un año, el 25 de septiembre de 2024, Fran Mérida colgó las botas tras 17 temporadas de carrera deportiva.

Y es que el sueño del catalán empezó muy joven, ya que con solo ocho años empezó a entrenar en La Masia y con 16 hizo las maletas para marcharse al Arsenal. Se le veía como una joven promesa del fútbol y esa presión en algunos momentos le pasó factura.

Después del Arsenal llegaron muchos otros equipos como la Real Sociedad, el Atlético de Madrid o el Espanyol. Pasó por Brasil, Portugal y China. Sin embargo, la mejor etapa de su carrera la vivió en Osasuna.

Fran Mérida desveló en una entrevista los detalles del fichaje que marcó un punto de inflexión en su carrera profesional: su incorporación al conjunto 'gunner' siendo aún menor de edad.

Un proceso que, según el propio jugador, estuvo condicionado por una mezcla de talento, timing y una dosis de fortuna que pudo haber terminado de forma muy diferente.

El pivote, que llegó procedente de la cantera del Barcelona, recuerda con claridad el momento en que Francis Cagigao, entonces responsable de la Academia del club inglés, estuvo a punto de no verlo jugar.

"Francis vino a verme un partido. Ya me había visto un par de partidos y por eso me lo contó años después él, y me dijo, 'Venga, voy a verte el último partido y decidimos'. La primera parte íbamos perdiendo 2-0 y se fue del estadio, arrancó el coche y se iba a ir, enfadado", relata Mérida.

"En la segunda parte ganamos 3-2 cuando yo metí dos goles y di una asistencia. Entonces, para que veas cómo te cambia la vida. Seguramente si hubiera arrancado el coche, yo nunca hubiera ido a Londres", añade.

El viaje que lo cambió todo

Tras la propuesta del Arsenal, Fran Mérida recuerda cómo su padre lo puso en situación y cómo la familia fue invitada a pasar un fin de semana en la capital inglesa. "Mi padre me pone en situación y yo le dije, '¿Me estás vacilando? ¿Esto qué es?'. Nos invitan a ir un fin de semana a Londres y estuvimos allí viendo el estadio, viendo la ciudad deportiva", explica.

La experiencia fue de impacto para una familia procedente de un barrio de Barcelona. "Imagínate nosotros, de un barrio de Barcelona, una zona franca que pues imagínate vernos ahí, decir, '¿Esto qué es?'. Fuimos los cuatro. Nos invitó el club a los cuatro. Pues estuvimos un fin de semana de película que no dábamos crédito", recuerda con nostalgia.

Sin embargo, el fichaje no fue tan sencillo administrativamente. Aunque el jugador catalán era técnicamente jugador libre al terminar su contrato con la cantera azulgrana (renovaba año a año), el Barcelona presentó una denuncia reclamando derechos de formación.

"Tuvieron que ir mis padres a juicio porque yo era menor. Recuerdo ese día, estuve presente, pero estaba como fuera y recuerdo ese día desagradable", confiesa.

El Arsenal asumió el pago de la cantidad reclamada por el Barcelona. Según Fran Mérida, la cifra rondó los 2,5 millones de euros. "Mi padre llamó a Francis y dijo, 'Francis, nosotros no podemos, no os preocupéis'. El club se hizo cargo y se portaron genial conmigo", destaca el jugador, que por aquel entonces solo tenía 16 años.

Fran Mérida, en un partido con el Arsenal.

El impacto económico fue determinante en la decisión. El exmediocentro explicó que en La Masía ya percibía una ayuda del club. "Anteriormente, el Barcelona me daba a mis padres como una ayuda y entonces yo ya ganaba un dinerito, no sé si eran 800 euros al mes o así, que para casa, para mis padres ya era (mucho dinero)", recuerda.

Con la llegada al Arsenal, la situación cambió radicalmente. "Cuando llegó lo del Arsenal, obviamente tú sabes que te van a pagar, pero también fue un tema. Yo tomé la decisión porque vi que iban a darme la oportunidad de intentar llegar a ser profesional", explica.

"Las cifras ya cambiaron sin ser barbaridades, porque yo era un crío, pero ya estamos hablando de cantidades que para un chaval de esa edad, vamos, en mi vida me hubiera imaginado. Allí pasé a cobrar cientos de miles de euros.", añade Mérida.

Para el jugador, el fichaje representaba algo más que dinero. El ambiente en el Barcelona de aquella época no era el más propicio para la cantera. "En Barcelona lo veías muy complicado porque se firmaba mucha gente de fuera, todavía no había llegado la época de Guardiola que se apostaba un poco más por el chico de la cantera", analiza.

El Arsenal, en cambio, le ofrecía algo diferente. "Yo ahí entendí que era una oportunidad para mí decir, 'Hostia, esta gente de verdad quiere que lo intentemos y se me abren las puertas del sueño de mi vida'", concluye Fran Mérida.