El retorno del tridente más letal seis meses después: Lamine, Lewandowski y Raphinha son la solución de urgencia para Flick

Los partidos pasan y el Barça no logra encontrar la regularidad que la temporada pasada la catapultó a ganar el triplete nacional y quedarse a las puertas de la final de Champions. El equipo presenta grietas en todas las líneas, aunque la parcela ofensiva ya no es un problema a tenor de contar con Lewandowski, Raphinha y Lamine.

El tridente que el curso anterior marcó el 54% de los goles (94 de 174) podrá volver a marcar la diferencia de inicio 18 partidos después. Mucho ha llovido desde el 25 de mayo y los tres han sufrido importantes lesiones, pero tras superar todos los contratiempos, todo apunta a que ante el Alavés debutará esta temporada el tridente más letal.

Y es que por sorprendente que resulte, Hansi Flick aún no ha podido alinear esta temporada al tridente ofensivo que tantas alegrías le dio al Barcelona el curso pasado. Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha todavía no han coincidido en un once titular, una circunstancia insólita si se tiene en cuenta que el trío era prácticamente fijo la campaña anterior.

Las lesiones explican gran parte de esta anomalía. Raphinha permaneció más de dos meses fuera por una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha; Lamine estuvo cerca de un mes de baja por molestias en el pubis; y Lewandowski se perdió tres semanas tras lesionarse los isquiotibiales con la selección polaca.

Estos contratiempos han obligado a Flick a improvisar en el arranque de la temporada, recurriendo a alternativas como Marcus Rashford o Ferran Torres, quienes han ofrecido un rendimiento notable en ausencia del tridente titular.

En manos de Lewandowski

La última vez que Lamine, Lewandowski y Raphinha compartieron once inicial fue el 25 de mayo, en San Mamés, en la última jornada de LaLiga, cuando el Barça se impuso 0-3 al Athletic. Aquella tarde, Lewandowski firmó un doblete y Dani Olmo completó la victoria desde el punto de penalti.

Todo indica a que ante el Alavés, el tridente podría reaparecer por primera vez en la presente campaña, dieciocho partidos después de su última coincidencia.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lewandowski ante el Celta. EFE

Pese a este evidente hándicap, el Barcelona mantiene el mejor registro goleador del campeonato: suma 36 tantos, ocho más que el Real Madrid (28), mientras que en la Champions han visto puerta hasta en 12 ocasiones en los cinco partidos disputados hasta el momento.

Lewandowski es el máximo anotador azulgrana, con ocho dianas, aunque aún lejos del líder de la clasificación del pichichi, Kylian Mbappé, que ya acumula 13 goles.

La vuelta del tridente no solo supone recuperar gol, sino también devolver al equipo una estructura ofensiva reconocible en un momento clave de la temporada. Flick lleva semanas esperando este escenario, convencido de que el regreso simultáneo de sus tres referencias ofensivas puede actuar como punto de inflexión anímico y futbolístico.​

Con los tres disponibles, el Barça recupera una delantera complementaria: Lewandowski fija centrales y ataca el área, Raphinha ofrece profundidad y gol desde banda derecha y Lamine Yamal aporta desequilibrio y último pase entre líneas.

Una garantía de gol

No es solo volumen goleador, sino también amenaza constante que estira al rival y libera a los interiores, especialmente a Pedri -que tendrá minutos ante el Alavés- para aparecer en zonas de finalización. La temporada pasada, la participación directa del trío en 94 de los 174 tantos explica hasta qué punto el sistema ofensivo se construyó alrededor de ellos.​

El Alavés llega al Camp Nou con una mala racha a domicilio, pero con una estructura defensiva que acostumbra a proteger bien el área propia. El Barça, intratable en casa en Liga con pleno de victorias, 20 goles a favor y solo tres en contra, ve en este partido la oportunidad perfecta para reenganchar a su gente al relato del tridente.

Raphinha y Lewandowski en un partido del Barça la temporada pasada.

La estadística reciente también juega a favor: los azulgrana encadenan 15 partidos ligueros sin perder ante los babazorros, con 41 goles a favor y solo siete recibidos.​

Su reaparición conjunta seis meses y 18 partidos después se vive internamente como el inicio de una segunda temporada dentro de la misma campaña.