Negredo (40), exfutbolista: "Llegué a Primera y empecé con 'compritas', que si relojes... Mis hermanos me dieron un toque"

Álvaro Negredo se ha sentado en el podcast Offsiders con la serenidad de un futbolista que lo ha vivido todo: casi 500 partidos y más de 150 goles en las mejores ligas, un historial por el que desfilan camisetas como las de Rayo Vallecano, Almería, Sevilla, Manchester City, Valencia o Cádiz.

Pero si en algo insiste Negredo a sus 40 años es en la importancia de tener la cabeza fría fuera del campo, especialmente cuando el dinero entra, y entra rápido, en la vida de un joven futbolista.

"Yo voy a Almería y ahí fue donde mis hermanos vienen y me dan un toque", reconoce en el podcast, repasando los momentos de su transición desde un entorno modesto en Vallecas, donde su padre era taxista y la familia vivía el fútbol como pasión, a un vestuario de Primera División.

Negredo confiesa que, de repente, las cosas cambiaron: "Empecé a hacer compritas, que si relojes, que si no sé qué, que si no sé cuántos". El salto del filial del Rayo y el Real Madrid Castilla a la élite trajo consigo un salario -y unas tentaciones- desconocidas hasta entonces.

La reacción de su entorno fue directa y crucial. "Vinieron y me dieron un toque de atención en forma de colleja de mi hermano mayor, en plan, eh, por aquí no, por este lado no". Esta advertencia fraternal, dice Negredo, marcó un antes y un después en su relación con el dinero y su modo de entender la vida de un futbolista.

"Mis hermanos no eran los que tenían que hacerlo. Mi padre no sabía hacerlo. Mi padre ha sido taxista toda la vida, ha hecho su declaración del IRPF y cuando pasa un límite ya se pierde. Él me decía: 'Yo me pierdo, ¿en qué lo invertimos? Yo no sé'".

Negredo decidió entonces buscar ayuda profesional y pidió a su representante que le pusiera en contacto con expertos: "Ahí fue cuando directamente hablo con mi repre para buscar a una persona y empezar a mover todo el patrimonio".

Fue el comienzo de una larga relación con asesores financieros que, ahora, ve imprescindible: "Es mucho dinero, eres una persona joven y es normal que el futbolista vaya con el ego para arriba. Entra dentro de lo normal. Una firma, una foto, vas a los sitios y no pagas en muchos de ellos... Te vienes 'arribita'".

Ahora, años después, Negredo insiste en la importancia de estar informado y controlar el propio patrimonio: "Yo los últimos años sí que me preocupaba más. Al principio no. Confié mucho y tuve suerte de que no salió rana, pero ahora les digo que me informen de absolutamente todo, que quiero saberlo, porque al final es tuyo".

Critica cierta ingenuidad habitual en el fútbol: "No es comprar dos pisos y pensar que de esto voy a vivir toda mi vida. Porque si no lo alquilas o te lo ocupan, es dinero perdido. La clave está en conocer bien dónde está tu dinero y en qué se invierte".

Lejos de los focos y los estadios, Negredo lanza su mensaje para las próximas generaciones: rodearse bien y no perder el sentido común. "Por suerte, tuve la cabeza y esos hermanos para decírmelo y ayudarme".

Una lección aprendida para una carrera que no solo se mide en goles, sino también en decisiones inteligentes dentro y fuera del campo.