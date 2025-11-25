La alineación titular del FC Barcelona contra el Chelsea en el partido de la Champions League

Lewandowski da instrucciones a sus compañeros durante el partido ante el Elche. Reuters

El FC Barcelona se dispone a afrontar uno de los compromisos más exigentes de su temporada europea este martes en Stamford Bridge, donde se medirá al Chelsea en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El conjunto de Hansi Flick viaja a Londres con el objetivo de consolidar su posición en la zona de clasificación directa a octavos de final, aunque deberá hacerlo sin algunas de sus piezas más importantes debido a problemas físicos que han marcado las últimas semanas del equipo catalán.

La principal ausencia confirmada es la de Pedri, quien sigue en el dique seco desde la lesión muscular sufrida en El Clásico del pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

El centrocampista canario padece una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y, aunque su evolución es positiva, el cuerpo técnico ha preferido no arriesgar en este momento crucial de la temporada.

Su baja representa un contratiempo significativo para Flick, que pierde a uno de sus cerebros creativos en la medular. Junto a Pedri, el Barcelona mantiene las bajas de larga duración de Gavi, cuya vuelta no se espera hasta febrero, y Marc-André ter Stegen, aunque el portero alemán podría reaparecer antes de finalizar el año.

Pese a estos inconvenientes, la expedición azulgrana aterriza en la capital inglesa reforzada por la recuperación de Marcus Rashford, superado ya el proceso febril que le impidió jugar el sábado ante el Athletic, y Frenkie de Jong, que regresa tras cumplir sanción en Liga.

También estará disponible Alejandro Balde, después de que las pruebas descartaran cualquier problema tras el golpe en la cabeza sufrido el fin de semana. Estas incorporaciones permiten a Flick contar con mayor profundidad de plantilla en un encuentro de máxima exigencia.

El técnico alemán optaría por situar a Joan García bajo los tres palos, manteniendo la continuidad del guardameta español después de haber sido titular ante el Athletic Club tras haberse recuperado de su lesión.

En la zaga, la línea defensiva estaría conformada por Jules Koundé en el lateral derecho, con la pareja de centrales formada por Ronald Araujo y Pau Cubarsí, mientras que Balde ocuparía el carril izquierdo.

El mediocampo sería el núcleo estratégico donde Flick plantearía su apuesta más conservadora ante un rival de entidad. De Jong asumiría el rol de organizador y equilibrador del equipo, acompañado por Eric García en una doble pivote que aportaría solidez defensiva y capacidad de salida de balón.

Por delante de ellos, Fermín López ocuparía la posición de mediapunta tras su extraordinaria actuación ante el Athletic, donde demostró su capacidad goleadora y despliegue físico.

En la parcela ofensiva, Lamine Yamal sería indiscutible por la banda derecha, donde el extremo de 18 años continúa desplegando su magia y desequilibrio.

Ferran Torres, autor de un doblete el sábado en el regreso al Camp Nou, arrancaría por el costado izquierdo aprovechando su excelente momento de forma. La referencia ofensiva sería Robert Lewandowski, el goleador polaco que busca mantener su racha anotadora en la máxima competición continental.

Alineaciones confirmadas

Chelsea: R. Sánchez, R. James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, M. Gusto; P. Neto, Enzo Fernández, Gittens; y Joao Pedro.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, A. Balde; De Jong, E. García; Lamine Yamal, Fermín L., F. Torres; y Lewandowski.