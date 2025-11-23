Javier Tebas copó buena parte del discurso de Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios del Real Madrid. El presidente del club blanco cargó duramente contra la figura del máximo mandatario de LaLiga, y aireó muchos de los asuntos polémicos.

Florentino Pérez criticó duramente el acuerdo con el fondo de inversión CVC, una propuesta judicializada y a la que se opusieron Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club de manera conjunta: "No es normal que el presidente de LaLiga promueva que un fondo de inversión hipoteque el futuro de los clubes".

"Les confirmo que son muchos los clubes que se arrepienten de haber firmado con CVC. Es una losa para el fútbol español, pero confiamos en que será anulada por los tribunales. Llegaremos al Supremo si es necesario", dijo de manera tajante el máximo mandatario del Real Madrid.

Florentino Pérez: "Tebas ha multiplicado por 10 su sueldo a costa de sus clubes que venden jugadores para sobrevivir"

"Nosotros seguimos demandando a LaLiga de manera conjunta con el Athletic Club, que también es propiedad de sus socios. El Barcelona también se opuso con nosotros, pero el Barcelona también abandonó el pleito coincidiendo con la inscripción de sus jugadores en el pasado invierno", dijo Florentino Pérez poniendo el foco en el 'caso Olmo'.

Todo ello, para continuar con una nueva sentencia lapidaria: "Me van a permitir una reflexión. Qué lejos queda aquella época en la que el presidente de LaLiga consideraba excesivos los 395.000 euros que cobraba su antecesor en el cargo. Tebas ha multiplicado por 10 su sueldo a costa de sus clubes, que tienen que vender sus jugadores para poder sobrevivir".

Discurso de Florentino Pérez en la Asamblea Ordinaria 2025 del Real Madrid

"Este acuerdo con CVC tan sólo ha impulsado los sueldos de los dirigentes de LaLiga y de CVC. Los perdedores son todos los clubes, que se apuntaron a perder un 11% de sus ingresos audiovisuales durante medio siglo", completó Florentino Pérez.

El partido de Miami

El presidente del Real Madrid expuso todo el argumentario y las polémicas que rodean el papel de Javier Tebas, que recientemente ha visto cómo el CSD le abría un expediente por revelación de información confidencial del FC Barcelona.

El otro punto caliente fue el partido de Miami: "Es otro ejemplo perfecto de lo difícil que es para sus clubes alzar la voz. Muchos estaban en contra, sean jugadores, clubes, entrenadores o presidentes", empezó comentando Florentino.

"Todos se mostraron contrarios al partido, hasta los jugadores del Barcelona participaron en las protestas. Sin embargo, pese a la opinión generalizada, y hasta donde sabemos, ni un solo club denunció la situación ante el CSD, sólo el Real Madrid. Sólo nosotros tenemos la fortaleza institucional para hacer frente a estas situaciones", insistió.

Y miró al futuro, porque está seguro de que Javier Tebas tendrá que pagar por lo sucedido con el intento fallido de Miami: "No está zanjado. Ahora toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de LaLiga y el de la RFEF han promovido un partido que habría alterado la competición".

También condenó la "inadmisible censura" por parte de LaLiga de evitar mostrar en las imágenes de televisión la protesta que los jugadores llevaron a cabo en cada encuentro.