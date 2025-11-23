Florentino Pérez, responde a todo en la Asamblea del Madrid: Tebas, los árbitros, UEFA, Barça, el caso Negreira y la Superliga

No se mordió la lengua lo más mínimo Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios del Real Madrid. El presidente blanco fue claro y tajante sobre todos los asuntos delicados que rodean la actualidad de la entidad y defendió los intereses del club ante amenazas como el 'caso Negreira' o Javier Tebas.

Más allá de aprobar gracias a los socios un beneficio de 24 millones de euros de la pasada temporada o de dar luz verde a los presupuestos de la presente con una estimación récord de 1.248 millones de euros, Florentino Pérez sació otra de las grandes pretensiones de los aficionados blancos, claridad y contundencia ante los temás más espinosos.

El presidente comentó que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante 17 años", como tampoco "es normal que el presidente de LaLiga promueva que un fondo de inversión hipoteque el futuro de los clubes". Muchos mensajes directos en el discurso más duro y directo de Florentino Pérez desde que está al frente del Real Madrid.

Discurso de Florentino Pérez en la Asamblea Ordinaria 2025 del Real Madrid

El 'caso Negreira'

Uno de los puntos más calientes del discurso de Florentino Pérez fue el 'caso Negreira'. Cargó duramente el mandatario contra el FC Barcelona, estupefacto sobre cómo un club podía haber pagado cantidades millonarias durante casi dos décadas al vicepresidente de los árbitros.

"Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que tenía funciones clave. En un periodo de tiempo de casi 20 años que coincide, casualmente, con el mejor periodo de éxitos deportivos del FC Barcelona", completó Florentino Pérez.

"Pese al clamor popular, el Real Madrid ha sido el único que se ha personado cuando los perjudicados son todos los clubes", lamentó Florentino Pérez.

Los árbitros

El presidente del Real Madrid también exhibió ante todos los socios el enfado que tiene el club con el estamento arbitral desde hace tiempo. Un enfado, por cierto, exaltado por el 'caso Negreira' y el inmovilismo del arbitraje español.

"Estarán de acuerdo conmigo en que el 'caso Negreira' debería haber provocado un cambio radical en el sistema arbitral, pero sólo ha habido cambios cosméticos. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página, y ha pedido que deberíamos olvidar el caso Negreira. Pero, ¿quién lo va a olvidar?", comentó Florentino Pérez.

"Sufrimos la animadversión de miembros del propio estamento arbitral, un odio que les impide actuar con imparcialidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR amenazara al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Cómo un árbitro que se comporta así puede ser neutral? Debería haber sido apartado de inmediato", dijo el mandatario sobre lo vivido en la previa de la pasada final de la Copa del Rey.

Florentino Pérez, sobre el caso Negreira y los pagos del Barça: "No es normal que hayan pagado más de 8 millones"

Comparó Florentino Pérez el balance de expulsiones de Real Madrid y FC Barcelona tanto en el último siglo como en la 'era Negreira', unos datos muy favorables a los culés.

"¿A alguien le puede parecer normal que algunos futbolistas del Real Madrid tengan más Copas de Europa que títulos de Liga?", volvió a disparar Florentino Pérez.

Sobre Javier Tebas

Especialmente beligerante fue el discurso contra Javier Tebas, a quien algún socio reclamó posteriormente declarar incluso 'persona non grata' en el Real Madrid.

"No es normal que el presidente de LaLiga promueva que un fondo de inversión hipoteque el futuro de los clubes", comenzó diciendo sobre el máximo mandatario de la patronal.

Acto seguido, trató el acuerdo con CVC que el Real Madrid denunció ante los tribunales junto a Barça y Athetic Club, el partido de Miami o el papel del propio Tebas en la Real Federación Española de Fútbol. "Resulta intolerable que el presidente de LaLiga ostente el cargo de vicepresidente de la RFEF, que es el ente responsable de los árbitros", dijo.

"Les confirmo que son muchos los clubes que se arrepienten de haber firmado con CVC. Es una losa para el fútbol español, pero confiamos en que será anulada por los tribunales. Llegaremos al Tribunal Supremo si es necesario", dijo de manera tajante el máximo mandatario del Real Madrid.

"Nosotros seguimos demandando a LaLiga de manera conjunta con el Athletic Club, que también es propiedad de sus socios. El Barcelona también se opuso con nosotros, pero el Barcelona también abandonó el pleito coincidiendo con la inscripción de sus jugadores en el pasado invierno", dijo Florentino Pérez poniendo el foco en el 'caso Olmo'.

"Qué lejos queda aquella época en la que el presidente de LaLiga consideraba excesivos los 395.000 euros que cobraba su antecesor en el cargo. Tebas ha multiplicado por 10 su sueldo a costa de sus clubes, que tienen que vender sus jugadores para poder sobrevivir", reflexionó Florentino.

Y sentenció con otra advertencia relativa al partido de Miami: "No está zanjado. Ahora toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de LaLiga y el de la RFEF han promovido un partido que habría alterado la competición".

UEFA y Superliga

Florentino Pérez también fue claro sobre el afán de seguir adelante con la Superliga, y celebró las últimas resoluciones judiciales que le dan la razón."Seguimos pensando que es un proyecto indispensable para el fútbol. Nosotros seguimos insistiendo".

"Los clubes tenemos el derecho reconocido para crear nuestras propias competiciones, estamos en igualdad de condiciones con la UEFA para ello. Los clubes somos libres", incidió el presidente del Real Madrid, que también anunció que se han emprendido acciones legales contra UEFA.