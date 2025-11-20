La Policía Nacional hace el anuncio más esperado sobre las joyas de 150.000€ del futbolista turco perdidas en La Cartuja

El centrocampista de la selección española de fútbol Pablo Fornals (i) cae tras chocar con Samet Akaydin (c), de la selección de Turquía, durante el encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 que los combinados nacionales de España y Turquía disputan este martes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Julio Munoz EFE

La Policía Nacional de España recuperó el reloj y los dos anillos extraviados, cuyo valor total asciende a 150.000 €. Estos objetos de lujo pertenecen a un jugador de fútbol de la selección turca que los olvidó en los vestuarios del estadio de La Cartuja en Sevilla, después del encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026.

¿Cómo recuperó la Policía Nacional las joyas valoradas en 150.000 €?

La Policía Nacional consiguió recuperar el reloj tasado en 90.000 euros y los dos anillos valorados en 60.000 euros, luego de que un jugador de fútbol turco los dejara olvidados.

El suceso se desencadenó cuando el deportista, ya en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, advirtió el descuido. Inmediatamente, se comunicó con la seguridad de la Federación Española de Fútbol para revisar si las pertenencias seguían en el vestuario visitante del estadio de La Cartuja.

Tras la revisión completa del vestuario, el personal de seguridad no halló los objetos, según cita EFE como fuente de la información. Al informarse a la delegación turca, un representante del jugador de fútbol presentó la denuncia ante la Policía Nacional de España.

La rápida intervención de los agentes, en conjunto con la seguridad privada, permitió la localización de la totalidad de los efectos sustraídos a las pocas horas.

¿Qué sucederá con el reloj y los dos anillos del jugador turco?

El reloj y los dos anillos serán devueltos a su legítimo propietario en los próximos días, mediante su representante legal. Si bien el reloj y los dos anillos de 150.000 € ya se encuentran a salvo, la Policía Nacional mantiene la investigación activa.

El objetivo es confirmar la autoría de la sustracción y esclarecer de forma precisa cómo ocurrió el hecho, a fin de depurar las responsabilidades correspondientes, según la Policía Nacional.