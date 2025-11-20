Pedro León, exjugador del Real Madrid: "Cobro 25.000 € en Murcia, lo dono y pierdo dinero por una decisión política"

Pedro León está ya en el tramo final de su carrera futbolística. A sus 38 años, el jugador apura sus últimos años en activo en el equipo de su tierra, el Real Murcia, con el que trata de regresar al fútbol profesional desde la Primera RFEF.

El centrocampista cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas, la mayoría de ella además en equipos de Primera División. Lo más recordado es su paso por el Real Madrid, donde vivió además un enfrentamiento público con Jose Mourinho, pero en su trayectoria aparecen otros muchos conjuntos.

SD Eibar, Real Valladolid, Getafe CF, Levante UD... Ahora ha vuelto a casa para jugar en el Murcia, y lo ha hecho a pesar de sus intereses económicos. Así lo desveló en una charla con el periodista Josep Pedrerol en su podcast 'El Cafelito'.

"Yo en realidad estoy jugando en el Real Murcia perdiendo dinero. Yo estaba en Madrid y mi idea era quedarme aquí a vivir en Madrid por muchas cosas. Por mi familia, porque mis hijas son madrileñas, porque a mi mujer le gusta Madrid... y porque económicamente en Madrid el impuesto sobre el patrimonio está exento", confesó Pedro León.

Sin embargo, al cambiar de Comunidad Autónoma, el futbolista se encontró con una legislación muy diferente en cuanto al impuesto de patrimonio, ya que en la Región de Murcia la recaudación es mucho más elevada.

Pedro León celebra su tanto ante el Rayo Agencia EFE

"A mí se me llama del Real Murcia para ver si puedo echar una mano en el campo, que vaya allí para intentar ascender. Voy, pero al gerente le digo que entiendo las dificultades del Real Murcia pero que me pasa esto, que yo no quiero cobrar, pero no quiero que me cueste dinero", comentó sobre le impuesto sobre el patriominio.

Llega el problema

Pedro León terminó jugando de nuevo en el Real Murcia en la temporada 2022/2023 y fue ahí cuando se encontró de lleno con su nueva realidad: "Voy a Murcia y claro, el impueso del patrimonio ya no está exento, tengo que pagarlo todos los años".

"En los tres primeros años es verdad que el Real Murcia se ha hecho cargo, no he cobrado nada los tres primeros años, pero este último sí me cuesta dinero aquí, porque tengo que pagar el impuesto del patrimonio", comentó el futbolista sobre su situación financiera actual.

"Ya me voy a quedar en Murcia, pero es verdad que yo quedándome en Madrid tengo muchas ventajas", finalizó.

Cobra el mínimo

Por otra parte, Pedro León hizo referencia al hecho de no perder dinero ya que regresó al Real Murcia cobrando el sueldo mínimo que puede cobrar un futbolista en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol profesional.

Para esta temporada 2025/2026, el convenio colectivo reza que el salario anual mínimo para un futbolista de esta división asciende hasta los 25.000 euros. Un dinero que, según el propio deportista, lo dona a la cantera del club.

"Lo que gano, que es el mínimo, se lo dono a la cantera. Yo he estado allí tres años, y yo en realidad estoy jugando en el Real Murcia perdiendo dinero", aseveró.

El problema de los impagos

Pedro León también habló de otras épocas menos felices en lo económico durante su carrera deportiva. Cuando firmó por el Levante UD se encontró con impagos en el club azulgrana, y eso le hizo tener que pedir ayuda para poder salvar el día a día.

"Fue muy difícil. Yo salgo de mi casa, me voy del equipo de mi vida, me voy allí buscando jugar y me encuentro eso. Me ayudaba mi hermano económicamente -en referencia a Luis León Sánchez, el ciclista- porque yo tampoco había ahorrado suficiente ya que el alquiler en Valencia es alto", comentó sobre su experiencia.